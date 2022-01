“No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar Putin”

Estados Unidos ha comunicado a Rusia que si no tiene la intención de agredir bajo ninguna forma a Ucrania, como asegura, debería retirar las tropas que tiene emplazadas en la frontera para demostrarlo. Sin embargo, Rusia no retirará las tropas de momento y ha dicho que no tiene intención de atacar Ucrania. Alexander Motyl, experto en la era soviética y Rusia de la Universidad de Rutgers en Newark, analiza la estrategia rusa sobre el conflicto en el este de Europa.

¿Cuáles serían las principales opciones militares de Rusia si atacara a Ucrania?

La más ambiciosa sería apoderarse de toda Ucrania atacando desde el norte, el sur y el este. Menos ambicioso sería atacar desde el sur y el este para formar un corredor terrestre desde Rusia hasta Crimea y asegurar el suministro de agua. La otra opción sería un intento de apoderarse de más territorio en el este.

¿Podría aceptar EEUU las demandas de Rusia sobre la seguridad en Europa para evitar una invasión a Ucrania?

Hay mucho espacio para el compromiso en cuestiones relacionadas con el emplazamiento de tropas y armas nucleares. La integración de Ucrania en la OTAN también puede ser delicada, ya que todos saben que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de convertirse en miembro en un futuro. La insistencia rusa en que la OTAN no se amplíe para incluir a Suecia y Finlandia y se vuelva a la situación previa 1997 no tendrá éxito.

El presidente Biden predijo que Rusia invadirá parte de Ucrania, pero dijo que sería una “incursión menor”. Kiev se enfadó por el mensaje de Biden. ¿Se equivocó el presidente de los Estados Unidos?

Completamente. Biden le dio luz verde a Rusia para realizar una “incursión menor”, bien en el este del país o bien un ataque desde el sur y el este. Absolutamente no en tiempos de paz.

¿Cuál es la intención de Putin con este movimiento en Ucrania?

El problema es que no sabemos qué quiere Putin. No sabemos si está tanteando si está invadiendo o si les está dando un escarmiento a los ucranianos. Así que es difícil hacer cualquier cosa, porque no sabemos qué quiere Putin y hasta dónde está dispuesto a llegar. Rusia podría derrotar al ejército de Ucrania, pero morirían soldados rusos a pesar de la propaganda de Putin que sugiere que Ucrania daría la bienvenida a Rusia como su libertador. Una guerra con Ucrania podría conducir a una ocupación, una insurgencia y la destrucción del país.

¿Qué sanciones podrían aprobar UE y EEUU contra Moscú?

Detener la puesta en marcha del gaseoducto Nord Stream II, imponer sanciones económicas más duras a Rusia, considerar desvincular a Rusia del sistema bancario SWIFT y seguir, proporcionando más armamento a Ucrania. Hay que decir que las sanciones actuales ya son dañinas y que más sanciones paralizarían muchos sectores de la economía rusa.