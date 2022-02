¿Por qué se están desplomando la bolsa y el Bitcoin mientras aumenta el precio del petróleo y el gas?

Debido a las tensiones militares entre Rusia y Ucrania en las últimas semanas, el mundo se encuentra en una época de inestabilidad económica y energética sin precedentes. Y como muchos temían, el conflicto ha estallado y las consecuencias no han tardado en notarse.

Momentos después de su discurso matutino, poco después de las 4:35 de la mañana, las fuerzas militares rusas realizaron una “una operación militar especial” en la que dispararon diversos misiles contra varias ciudades ucranianas mientras que una gran cantidad de tropas desembarcaban en la costa sur de Ucrania. Según fuentes rusas no oficiales, los misiles de crucero y balísticos estaban destruyendo únicamente la infraestructura militar y las instalaciones estratégicamente importantes, no obstante, miles de personas han abandonado Kiev por miedo a una invasión.

Explosiones FOTO: Oficina Presidencia Ucrania La Razón

Las consecuencias del conflicto no se han hecho esperar: los precios del petróleo superaron los 100 dólares el barril por primera vez desde 2014, los mercados bursátiles se desplomaron y el rublo alcanzó un mínimo histórico después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, invadiera Ucrania.

Por su parte, el Banco Central de Rusia (BCR) anunció que tomará medidas adicionales para la estabilización del mercado financiero tras la caída de un 10% del rublo, que superó hoy la marca de casi 90 rublos por dólar y 101 por euro. No obstante, la caída del mercado ruso comenzó el pasado 21 de febrero, tras el anuncio del reconocimiento de las repúblicas separatistas de Donbass, Donetsk y Lugansk.

¿Por qué se han desplomado los mercados?

MADRID, 24/02/2022.- La Bolsa española se ha desplomado este jueves en la apertura y aunque minutos después de la apertura ha reducido ligeramente su caída, pierde un 3,06 % tras el anuncio esta madrugada del presidente de Rusia, Vladimir Putin, del comienzo de una operación militar contra Ucrania. EFE/Vega Alonso del Val FOTO: Vega Alonso del Val EFE

Los entusiastas de Bitcoin han promocionado durante mucho tiempo el valor de la criptomoneda como un refugio seguro para protegerse contra la inflación y otros riesgos de los mercados tradicionales. Pero horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara a sus tropas invadir Ucrania, las criptomonedas se desplomaron.

Bitcoin, el activo digital al que se hace referencia con mayor frecuencia como una alternativa al oro, se desplomó un 8% a las pocas horas de la invasión, llegaron a los 34.413 dólares. Por su parte, “Ether”, la moneda de Ethereum, se ha desplomado un 7%, a 2.404 dólares. El rival de Ethereum, Solana, que es popular entre los creadores de NFT, también cayó un 10%, a 83 dólares. Incluso Shiba Inu, la moneda que disfrutó de un crecimiento del 49.000.000% el año pasado, se hundió un 10%.

Un empleado trabaja en el centro de datos de la empresa BitRiver que brinda servicios para la minería de criptomonedas en la ciudad de Bratsk en la región de Irkutsk, Rusia. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo FOTO: MAXIM SHEMETOV REUTERS

Según el rastreador de mercado “CoinMarketCap”, el mercado de las criptomonedas ha perdido alrededor de 160 mil millones de dólares en las últimas 24 horas, cayendo un 10% desde que comenzó la invasión de Ucrania. No obstante, las criptomonedas no son el único activo que se ha derrumbado con la noticia. El índice de referencia “STOXX 600″ de Europa cayó un 2% tras su apertura de hoy, mientras que los analistas esperan que el índice estadounidense “S&P 500″ caiga un 7% en las próximas semanas. En España, porsu parte, aunque el Ibex 35 arrancó con caídas superiores al 4%, logró mitigar el descenso y mantenerse entorno al 2,5%. No obstante, el hecho de que las criptomonedas estén al mismo nivel que otros activos va en contra de la identidad de Bitcoin como refugio seguro. “La correlación entre las criptomonedas y las acciones ha sido alta en los últimos meses, tanto en las noticias relacionadas con la inflación como en la situación geopolítica de Rusia y Ucrania”, explicó Chris Dick, un operador cuantitativo del creador de criptomercados “B2C2″ en una entrevista en la “CNBC”, a lo que añadió: “Esta correlación muestra que Bitcoin se está comportando firmemente como un activo de riesgo en este momento, no como el refugio seguro que se promocionaba hace unos años”.

Por tanto, los analistas atribuyen la caída del valor de las criptomonedas a la incertidumbre generada en los mercados por la crisis de Ucrania y por la propuesta del Banco Central de Rusia de prohibir tanto el minado como el uso de criptomonedas en su territorio. En cuanto a la justificación para prohibir el minado, el BCR señala que esta actividad presenta “riesgos considerables para la economía y la estabilidad financiera”. Algo que afecta de manera importante al mercado de criptodivisas, puesto que Rusia es en la actualidad el tercer país del mundo por volumen de minado de criptomonedas y, según los datos suministrados por el portal “Bloomberg”, acapara el 10% de la producción mundial.

¿Por qué está subiendo el gas?

Material para la construcción del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. Stefan Sauer/dpa 20/10/2021 ONLY FOR USE IN SPAIN FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Mientras, el precio del barril de Brent se disparó esta mañana por encima de los 103 dólares, un 5% más que el día anterior, siendo su valor más alto desde julio de 2014, cuando llegó a la cifra de 106 dólares. Esta subida puede suponer que el petróleo llegue a máximos históricos nunca antes vistos, ya que lleva varios días aumentando su valor ante el temor de que la crisis entre Rusia y Ucrania pueda alterar los suministros de crudo. Y la razón es simple, Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo después de Arabia Saudí, pero también el mayor productor de gas natural. Lo que ha provocado que los mercados de gas natural, se disparasen hasta un 20,78%, una cifra que no se alcanzaba desde finales de diciembre del año pasado.

Otra de las causas que ha ocasionado que el precio del gas se dispare, es la decisión que tomó ayer Alemania en base al gasoducto “Nord Stream 2″ operado por la compañía rusa “Gazprom”. Esta infraestructura, iba a ser un punto clave para el abastecimiento de gas de la nación germana. “Sin esta certificación, Nord Stream no puede entrar en funcionamiento”, expresó este martes el canciller Olaf Scholz.

Gasoducto "Nord Stream 2" FOTO: T. Nieto

Los alemanes, con una economía que depende en gran medida de este combustible fósil, consumen un 55% de gas de origen ruso y esta infraestructura era clave para abaratar los costes y garantizar un suministro estable. Puesto que, hasta la fecha, se estaban nutriendo del “Nord Stream I” cuyas tuberías pasan por Ucrania, algo que ocasionaba un coste extra muy elevado. Y aunque la decisión coincide con el conflicto militar en Ucrania, el origen del problema se remonta al mes de noviembre, cuando Alemania suspendió temporalmente la puesta en marcha del gasoducto y dio tres meses a la empresa “Gazprom” para adaptar la infraestructura a la legislación alemana.

El problema para la Unión Europea, que obtiene de Rusia el 24% del gas que consume, es que “Gazprom” bombea más de la mitad de ese gas a través del sistema de gasoductos ucranianos. Los expertos creen que el aumento de precios continuará a medida que crezca el conflicto bélico y que el barril de petróleo podría llegar a sobrepasar los 120 dólares en su cotización.

Por su parte, las potencias occidentales han anunciado una serie de sanciones con el potencial de dañar a la economía rusa, que se fundamenta sobre todo en la venta de materias primas, aunque se espera que nuevas medidas se conozcan a lo largo del día de hoy.