Suecia cree que Rusia planea ocupar otros Estados ex soviéticos

La ocupación rusa de Ucrania ha encendido todas las alarmas de seguridad en el Báltico. De ahí que tanto los países protegidos por el paraguas defensivo de la OTAN (Estonia, Letonia y Lituania) como los que no forman parte de la Alianza Atlántica (Suecia y Finlandia) se esfuerzan en reforzar su defensa nacional frente a posibles ataques procedentes de Rusia.

Suecia, que ha decidido dar un portazo a la OTAN par evitar generar mas inseguridad en Europa, no descarta que el expansionismo militar ruso no se conforme con la ocupación de Ucrania. Así lo reconocía este miércoles su ministro de Defensa, Peter Hultqvist, en e programa “30 minutos” de la televisión pública SVT. En su opinión, Rusia planea atacar otras repúblicas soviéticas en caso de salir victorioso de lo que el Kremlin denomina “operación especial” en Ucrania. “Veo que Rusia tiene otros planes si derrota a Ucrania”, aseguró antes de matizar que “ahora no creo que eso suceda. Pienso que Ucrania se levantará en este caso”.

Dado que las tres repúblicas bálticas pertenecen a la OTAN y la UE, los países más expuestos a una eventual invasión rusa son Moldavia y Georgia. Ambos Estados cuentan ya con la presencia de soldados rusos en regiones que no controlan desde principios de los años noventa. En el caso moldavo, la región de Transniéster y en georgiano Abjasia y Osetia del Sur. En este último caso, Rusia reconoció la independencia de estos dos territorios de mayoría rusa tras la guerra contra Georgia de 2008. Un ensayo de su invasión de ucrania casi tres lustros después. Precisamente, este temor a una futura agresión de su poderoso vecino, ha llevado a los Gobiernos de Moldavia y Georgia a solicitar formalmente su entrada en la UE en busca de protección frente al renacido imperialismo ruso.

Hultqvist incide en el trauma que para Rusia supuso la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, no se cansa en calificar como “la mayor catástrofe geoestratégica del siglo XX”. “Sigue siendo un gran problema para el Gobierno ruso. Creo que ese tipo de ideas siguen vivas”, explicó el ministro de Defensa sueco.