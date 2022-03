Guerra Ucrania-Rusia, última hora: EEUU estima que más de 7.000 soldados rusos han muerto en Ucrania

22 días después de la invasión en Ucrania las tropas rusas continúan su avance hacia Kiev y los ataques de Rusia sobre objetivos civiles se agravan. La jornada arranca con la conmoción del último ataque ruso: un bombardeo contra un teatro de Mariúpol con cientos de civiles en su interior. En el vigesimosegundo día de invasión rusa de Ucrania, la perspectiva de un acuerdo para un alto el fuego parece acercarse, según la parte ucraniana, quien reconoce sin embargo que la negociación es ardua. Las fuerzas armadas rusas se centran ahora en el frente sur, especialmente en Mariúpol y Zaporiyia, y no cesan su ofensiva pese a las negociaciones en marcha con Kiev. En las últimas horas, la pelea diplomática entre Estados Unidos y Rusia se ha centrado en si el presidente ruso, Vladimir Putin, es “un criminal de guerra”, como le definió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Calificativo que el Kremlin ha tachado de “inaceptable”.

Noticias relacionadas Kremlin. Putin culpa a Occidente de prolongar el derramamiento de sangre por vender armas a Ucrania

08:40 h

EEUU estima que más de 7.000 soldados rusos han muerto en Ucrania

Las agencias de inteligencia de EE.UU. estiman que más de 7.000 soldados rusos han muerto en las tres semanas que dura la guerra en Ucrania, una cifra que supera los militares estadounidenses que perdieron la vida en las guerras de Irak y Afganistán, según The New York Times.

El diario neoyorquino tuvo acceso a datos de las agencias de inteligencia estadounidenses, que consideran conservadora la cifra de 7.000 fallecidos entre las filas del ejército ruso.

Las bajas tendrán implicaciones negativas para la efectividad de las tropas rusas, incluidas aquellas que combaten con tanques, explicaron funcionarios estadounidenses a The New York Times.

Funcionarios del Pentágono dijeron al diario que, cuando el 10% de los miembros de una unidad militar mueren o resultan heridos, esa unidad ya no es capaz de llevar a cabo acciones de combate.

08:30 h

El Ministerio de Defensa de Estados Unidos cifra en más de 980 los misiles lanzados en Ucrania

El Ministerio de Defensa de Estados Unidos ha cifrado en más de 980 los misiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa anunciada por el presidente Vladimir Putin el pasado 24 de febrero, que ha provocado un éxodo de tres millones de personas. Un alto funcionario del Ministerio de Defensa ha detallado en rueda de prensa que las fuerzas rusas no han hecho “ningún avance significativo” hacia la ciudad de Kiev en el norte y en el noroeste. “Seguimos viéndolos mover las fuerzas de retaguardia hacia adelante, pero no hay un progreso tangible desde ayer. Las fuerzas rusas al este de Kiev están a unos 30 kilómetros de distancia”, ha dicho. El oficial estadounidense ha destacado, además, que el Ejército ucraniano tiene el control de Brovary y que no hay cambios ni en Chernígov ni en Járkov. También ha señalado que en Izium o en sus alrededores hay enfrentamientos.

08:00 h

Los drones de EE.UU. permitirán “asestar un golpe a Rusia”, dice el Pentágono

os drones que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este miércoles que su país enviará a Ucrania para defenderse de la invasión rusa servirán para “asestar un golpe a Rusia”. Así lo señaló un funcionario alto rango de Defensa de EE.UU. en una llamada con periodistas, donde no quiso precisar si los aviones no tripulados estarán armados o si serán únicamente de vigilancia.

Biden informó este miércoles el envío de cien drones estadounidenses a Ucrania y aseguró que ayudará a ese país a adquirir sistemas antiaéreos “de mayor rango” para defenderse de los bombardeos rusos. La fuente de Defensa de EE.UU. rehusó ofrecer más detalles sobre los drones, que serán enviados “lo más rápido que sea posible”, y agregó que el avance de Rusia continúa estancado cerca de Kiev, donde no se ha producido un progreso “tangible”.

07:30 h

Al menos un muerto al caer fragmentos de misil sobre una edificio residencial en Kiev

Al menos una persona resultó muerta y tres heridas tras caer varios fragmentos de un misil ruso derribado por las fuerzas ucranianas sobre un bloque de apartamentos del distrito de Darnitski de Kiev.

El Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania (SES) informó en su cuenta de Telegram, de que tuvo conocimiento del incendio y la destrucción de una casa residencial en el citado distrito y acudió a la zona.

“Los miembros de las unidades de bomberos y rescate más cercanas llegaron de inmediato al lugar”, dice el informe.

Los rescatistas constataron que los fragmentos del misil ruso derribado provocaron la destrucción de las estructuras del edificio del piso 16 y se produjo un incendio en uno de los apartamentos, agregaron

07:00 h

El ministro del Interior de Ucrania señala que “no quedan lugares” sin amenaza militar en el país

El ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastyrsky, ha asegurado este jueves que “no quedan lugares” sin amenaza militar en el país y ha resaltado que ya no se pueden nombrar zonas en las que no se produzcan bombardeos. “Desgraciadamente, hoy en día no quedan lugares en Ucrania donde no haya una amenaza militar evidente. Ya no podemos nombrar las zonas en las que no se produzcan bombardeos o en las que no haya representantes de grupos de sabotaje. Por desgracia, este fenómeno ya nos resulta familiar”, ha subrayado.

“Por ejemplo, recibo diariamente información de los grupos de defensa sobre los representantes de los enemigos detenidos. También existen en la región de Leópolis, la región de Ivano-Frankivsk, la región de Rivne. Este problema existe hoy en día en todas partes”, ha agregado el ministro tal y como recoge la agencia de noticias ucraniana Unian.

06:45 h

Las plataformas de seguimiento de barcos muestran que los yates “Eclipse” y “Solaris” del multimillonario se están trasladando hacia un refugio seguro en Turquía.

06:30 h

Tres embarcaciones de bandera panameña dañadas durante ataques rusos en Mar Negro

El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, ha informado de que que durante la invasión a Ucrania tres buques civiles con bandera panameña han sufrido impactos de misiles rusos, lo que provocó el hundimiento de uno de los navíos. “Sabemos que tuvimos tres embarcaciones (con bandera panameña) que sufrieron ataques por parte de misiles rusos, pero la tripulación se encuentra toda a salvo”, señaló Araúz a periodistas durante un acto público.

06.00 h.

El Ejército de Tierra despliega artillería pesada en Letonia para reforzar la disuasión en la frontera con Rusia

El Ejército de Tierra ha desplegado artillería pesada en Letonia como parte del refuerzo de capacidades en la misión de la OTAN de disuasión en la frontera con Rusia, al que se comprometió el Gobierno tras la ofensiva militar iniciada por Vladimir Putin en Ucrania.

Los vehículos y equipos españoles han llegado este miércoles al puerto de Riga, la capital letona, para ser transportados hasta la base militar de Adazi, donde las Fuerzas Armadas españolas forman parte de un grupo de combate liderado por Canadá.