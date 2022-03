Los músicos rusos que sobreviven a la censura de Putin

Pese a su tamaño e importancia, la escena musica sigue siendo un misterio para la mayor parte de la población occidental. Muy pocos artistas traspasan las fronteras del antiguo telón de acero. Durante muchos años, parecía que básicamente dominaba el Heavy Metal. Se notaba que en el país miles de fans de bandas como Nazareth (el mítico ex pívotl de baloncesto Tachenko es muy fan), Uriah Heep, Scorpions...

La barrera del comunismo era muy muy importante. En 1986 Queen lograron tocar en Budapest, fue una gran excepción. Casi el único ejemplo. Por no hablar de grupos propios, entre los que destacaron sin duda Gorky Park. Una banda peculiar de Heavy Metal, cuyo disco de debut tenía como portada una imagen de la hoz y el martillo. Metal clásico, uso de balalaikas y una versión del superclásico “My Generation” de The Who.

Precisamente ellos fueron los únicos participantes autóctonos en el denominado Festival de la Paz, celebrado en un estadio de Moscú en 1989. Un cartel de auténtico lujo, con Bon Jovi, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Skid Row, Cinderella....Fue una clara apertura del monolítico estado comunista a la música occidental.

Han pasado más de 30 años, y evidentemente Rusia no tiene nada que ver con 1989. A todos los niveles, incluyendo por supuesto el musical. La vertiente metal sigue ahí, un poco más underground, pero con numerosas bandas de Pagan y Black Metal de dudosa ideología, pero esa es otra hstoria. Los citados Gorky Park y las otrora célebres t.A.T.u. quedan muy atrás, y la escea se ha renocado por completo. Ahora puedes ver en pubs modernos a jóvenes bailando Nirvana, y por supuesto multitud de clubes de música electrónica.Pero el caso de Pussy Riot, el grupo punk feminista que fue condenado y encarcelado, ha cambiado las cosas. Para escapar de la censura del autoritario régimen de Vladimir Putin, la música exitosa ahora es mucho más suave, casi siempre indie y electronica inofensiva.

Vamos a repasar ahora algunos de los artistas rusos más populares en su país, sin ningún orden.

PUSSY RIOT

No podían faltar en esta lista, por ser la excepción a la no censura, por motivos musicales y extramusicales. En 2012 fueron arrestadas por grabar un vídeo clip nada menos que en la sagrada iglesia del Cristo Salvador de Moscú, lo que ofendió a los ortodoxos y a Vladimir Putin. Fueron encarceladas incluso. Trio de chicas feministas y defensoras de los derechos LGTBI, el juicio y sus dos años de condena provocaron una fuerte movilización internacional, no solo musical. Por lo demás, música Punk que tiene su atractivo.

MOTORAMA

Por extraño que suene, es Post Punk ochentero desde la Rusia profunda. Tienen nivel internacional, y ya van por el quinto disco. Importantes representantes del indie nacional, pueden gustar a los seguidores de Joy Division y Nick Cave.

LITTLE BIG

Uno de los más importantes de la floreciente escena electrónica rusa. Son conocidos más allá de sus fronteras gracias al vídeo de “Skibidi”, que dio a nacer un tipo de baile en plan el “Gangnam style” coreano, muy kitsch, pero efectivo en los clubes. El clip no tiene desperdicio.

THERR MAITZ

Antón Beliáev es el líder de esta banda y proviene de Jabárovsk, situada en el extremo oriental de Rusia. Entre sus fans hay gran cantidad de chicas jóvenes y son asiduos en los programas de latelevisión rusa. La banda pasó cerca de diez años en Japón antes de volver a Rusia. Han actuado junto con 30 Seconds to Mars así como en el festival internacional Maxidrom, que tiene lugar en Rusia.

ARTUR PIROZHKOV

Artur es chico para todo, además de seguir un estilo de cantante de la vieja escuela rusa, es presentador de televisión y humorista, faceta por la que es más conocido. Se llama Alexander Revva, pero el nombre artístico es Artur Pirozhkov. Sus videoclips de electrónica tienen más de 100 millones de visitas en YouTube.

ZIVERT

Yulia Zivert es literalmente un talento local, ya que empezó a ofrecer conciertos cada día en casa de sus padres. Muy joven, de 32 años, su carrera con pop electrónico ha sido rapídisima en las redes sociales. Hace tres años lanzó su exitoso debut “Vinyl#1″.

PHARAOH

Gleb Golubin, de 23 años, es rapero, estilo muy susceptible de ser censurado por sus casi siempre polémicas letras. Y lo son, pero no hasta el punto de haber llamado la atención de la justicia ni de las administraciones, de momento. Fan de Rammstein y Marilyn Manson, se dedica al rap y ahora mismo goza de gran popularidad entre los jóvenes.

JACK WOOD

Definitivamente no tienen el nombre que pueda sonar más ruso, pero tienen su punto. Es una banda de garage, de lo más rockero de esta lista, y lo mejor de todo, proceden de la ciudad siberiana Tomsk. No son poca cosa, teniendo en cuenta que en 2015 fueron el primer grupo ruso en tocar en el festival británico de Glastonbury. proEsta banda de garage proveniente de la ciudad siberiana de Tomsk ha conseguido varios logros musicales. En 2015 se convirtió en la primera banda rusa en participar en el Glastonbury Festival del Reino Unido. Además una de sus canciones está incluida en la banda sonora de la popular serie House of cards. Han actuado con Recouters y Yeah Yeah Yeahs. Aunque la banda imite el estilo de Jack White- visten de negro y tocan un blues oscuro- los miembros aseguran que el nombre se debe a un perro que tuvieron.

PIZZA

Es probablemente el peor nombre de grupo del mundo, pero poca broma porque llevan diez años triunfando en las emisoras de radio. Tocan una especie de Rhthm’n’Blues comercial, con gancho, inofensivo pero con mucho éxito.

WILDWAYS

No son exactamente un grupo de Rock, pero ni Rusia ha logrado escapar a un estilo que arrasa (ba) en Europa y Estados Unidos, el denominado Emo. Muy para chicas adolescentes, siempre tiene una aureola prefabricada. DE toda una nueva hornada de este tipo de bandas en el país, Wildways son sin duda una de las más exitosas. Música predecible y para todos los públicos. Lo más gracioso es que tienen un tema que se llama “Put In”.

ON THE GO

Una banda de la ciudad de Toliatti, con un estilo tan indie que podrían ser perfectamente britanicos, o de cualquier otro país de la Europa occidental. De hecho, acostumbran a tocar en festivales del Reino Unido. Han sido teloneros de Keane, para que nos hagamos una idea. Son igual de inofensivos. .

BASTA

Es el alias de de Vasili Vakulenko, y podría considerarse que es el rapero más famoso de Rusia. A lo largo de su carrera ha logrado editar 20 álbumes, más de 50 singles y ha ganado 14 premios, incluyendo el de mejor artista de hup hop en los MTV Russia Music Awards 2008. También es el cofundador del sello discográfico Gazgolder.

POMPEYA

Banda de electropop fundado en Moscú, pero cuyo miembros viven ahora en Los Angeles. Aparecieron en 2007 y estaban más asociados a los hispters. Actualmente tratan de atraer al público occidental y trabajan de mejorar la calidad del sonido. Su música es luminosa y traNquila. Han dado conciertos por todo el mundo, inlcuidas Europa y Sudamérica.

TESLA BOY

Otra banda rusa de electropop. Publican en el sello británico Mullet Records y han compartido escenario con Placebo y Hurts. El álbum “The Universe Made of Darkness” ha estado en lo alto de las listas de iTunes de Rusia. Sus canciones tratan, sobre todo, de amor y utilizan sintetizadores para crear su música. Tesla Boy ha sido invitado para participar en importantes festivales de musicales en EE UU y Canadá.