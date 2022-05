“Tras la insensatez, Putin ha vuelto a su “cautela normal””

Para David Marples, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Alberta, en Canadá, el presidente ruso Vladimir Putin “necesita desesperadamente una campaña exitosa para anexionar Lugansk y Donetsk”. Analizamos las claves de la invasión rusa de Ucrania y el discurso de Putin este 9 de mayo.

¿Por qué Putin no ha declarado durante el desfile del 9 de mayo como se temía una amplia movilización?

Creo que es reacio a ordenar el reclutamiento total porque sería una medida muy impopular en Rusia. La guerra se considera oficialmente una «operación militar especial» para destituir a un gobierno neonazi y desmilitarizar Ucrania. Obviamente, los objetivos reales eran mucho más amplios: ocupar rápidamente Kyiv y sustituir a los dirigentes ucranianos. El fracaso de las dos primeras grandes operaciones ha limitado el asalto ruso al este y al sur. Y las pérdidas militares rusas ya son elevadas. Con la reanudación del asalto a Donbás, Putin ha vuelto a lo que podría denominarse su «cautela normal», en contraste con su insensata decisión de atacar Ucrania en varios frentes a la vez con tropas insuficientes y mal dirigidas. Sin embargo, necesita desesperadamente una campaña exitosa para anexionar Lugansk y Donetsk, y probablemente tiene suficientes tropas para lograr este objetivo más limitado.

Putin crítico a Occidente y la expansión de la OTAN. ¿Cuenta con el apoyo de la población rusa?

Por el momento, cuenta con suficiente apoyo. Pero como ocurre con cualquier población en guerra, cuanto más dure el conflicto y más afecte a la situación económica y social de Rusia, antes caerá la popularidad de los que llevan a cabo la guerra (esencialmente Putin y su Consejo de Seguridad). Debido al control gubernamental casi total de los medios, el impacto de la guerra está tardando en ser comprendido adecuadamente dentro de Rusia. El impacto de la respuesta occidental de recortar las importaciones energéticas rusas tardará aún entre 1 y 2 años en tener un efecto completo y, naturalmente, los dirigentes de Moscú buscarán socios alternativos. Hace tiempo que considero que la UE y Estados Unidos deben mantener un contacto más profundo con China, India y otros grandes Estados para alcanzar una política coordinada hacia Rusia.

Las fuerzas rusas en el puerto ucraniano de Mariupol continuaron su asalto terrestre a la planta siderúrgica de Azovstal, ¿necesitaba Putin conquistar la planta antes del 9 de mayo?

Ese era el plan, aparentemente. Esto llevaría a una especie de desfile ceremonial en Mariupol, que prepararon para ello con la restauración de monumentos y símbolos de estilo soviético. Dudo que las fuerzas que defienden la fábrica de acero de Azov se rindan. No hay ninguna razón para hacerlo y, obviamente, es muy difícil que las fuerzas rusas las desalojen.

Ucrania dice que ya han muerto unos 25.000 soldados rusos. ¿Por qué tantas bajas?

Sospecho que esa cifra es considerablemente demasiado alta. Pero no hay duda de que ha sufrido muchas bajas, resultado de la mala planificación y la corrupción en el Ejército, así como del despliegue de nuevos reclutas que comienzan el servicio militar. La mayoría de los implicados en el fallido ataque a Kyiv no tenían ni idea de que iban a ser enviados a la guerra, sino que sólo se les informó de que iban a asistir a un ejercicio de entrenamiento en Bielorrusia. En estos contratiempos subyace una idea errónea fundamental en los dirigentes rusos de que sería sencillo capturar Kyiv y sustituir al Gobierno ucraniano.

La invasión rusa de Ucrania ha devastado cientos de hospitales, colegios y otras instituciones médicas, ¿no es esto un crimen de guerra?

Lo es. Rusia ya ha cometido numerosos crímenes de guerra, incluyendo matanzas, violaciones, esfuerzos para cortar el suministro de alimentos a los ucranianos y deportar a los ucranianos a regiones lejanas de Rusia. Por eso la frase Operación Militar Especial es totalmente cínica. Se trata de una guerra a gran escala que ha creado una catástrofe humanitaria y el desplazamiento del 20% de la población ucraniana y que, en última instancia, podría reducirla hasta la mitad.

Lukashenko reconoció que no esperaba que el conflicto, que dura ya 10 semanas, “se prolongara de esta manera”, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que Putin detenga la guerra?

No se trata de que Putin la detenga, sino de que se asegure de que sus fuerzas sufran una completa derrota. Occidente y otros Estados podrían facilitarlo encontrando medios para reducir el comercio con Rusia, especialmente de petróleo y gas, como intentan hacer los europeos. Además, Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo, lo que dificulta el corte total del comercio.

No hay puntos finales lógicos, ya que no reconoce a los ucranianos como pueblo y está perpetrando actos de etnocidio. No hay indicios de que los ucranianos, y el presidente Volodimir Zelenski en particular, estén dispuestos a “llegar a un acuerdo” que supondría una considerable pérdida de territorio y una futura inseguridad. En la actualidad, parece que la guerra podría prolongarse indefinidamente. Existe la posibilidad de que intervengan intermediarios, pero tendrían que insistir en que Ucrania recupere al menos los territorios que tenía antes de que comenzara la guerra. Incluso entonces, el futuro del Donbás estaría abierto al debate, pero un Donbás autónomo dentro de Ucrania parecería lógico, ya que así se estipuló en los Protocolos de Minsk de 2015. Rusia está llevando a cabo una guerra colonial que recuerda más al siglo XIX, pero con la amenaza adicional del uso de armas nucleares. Putin también podría ser destituido desde dentro, pero todavía no se ve mucha oposición a su liderazgo o a la conducción de la guerra dentro de Rusia. Eso cambiaría si Rusia sufriera una derrota catastrófica o si la guerra se expandiera al territorio ruso.