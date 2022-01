“Las maniobras militares en Bielorrusia permitirán a Rusia llevar 300.000 soldados a Ucrania en febrero”

David R. Marples, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Alberta, en Canadá, asegura a LA RAZÓN que una posible invasión de Rusia en Ucrania podría producirse en febrero con una incursión de tropas rusas desde Bielorrusia, país muy cercano al Kremlin.

¿Cree que habrá finalmente una incursión rusa en Ucrania? ¿Sería solo un invasión de la zona este, en el Donbás?

Creo que la ocupación de la región de Donbás o del puerto de Mariupol como enlace con Crimea serían los objetivos más lógicos. En febrero, los ejercicios militares con Bielorrusia brindarán a Rusia la oportunidad de ingresar en Ucrania desde el noroeste con unas 300.000 tropas. El régimen de Bielorrusia bajo el poder de Alexander Lukashenko está completamente atado a las políticas rusas y daría su consentimiento a una operación de esta magnitud. Me parece que los objetivos limitados son preferibles a una invasión a gran escala, que sería sangrienta e impopular en Rusia.

¿Cree que habrá acuerdo? ¿Aceptará EEUU frenar su expansión militar en el este de Europa como le pide Rusia?

Casi cero posibilidades. Simplemente no hay forma de que Estados Unidos o la OTAN puedan permitir que Rusia dicte la política sobre la aceptación de los futuros miembros o que se retire la membresías de socios existentes dentro de la organización. Aunque Rusia puede tener razón sobre las promesas hechas en el pasado de no expandirse, tiene poco sentido que sus protestas se produzcan ahora y no cuando Polonia (1999) o los estados bálticos (2004) se unieron a la Alianza Atlántica.

¿Cómo reaccionarían EEUU y Europa ante una incursión rusa en Ucrania?

Donald Trump fue el primer líder en enviar armas letales a Ucrania. La OTAN y el presidente actual de EEUU están suministrando armas defensivas. La respuesta más probable será el aumento de las sanciones económicas muy severas y, en connivencia con Alemania, posponer la finalización del oleoducto Nordstream. No veo la posibilidad de una participación activa de la OTAN en una guerra en Ucrania.

¿Espera Joe Biden una incursión militar rusa menor, como dijo la semana pasada?

Es posible que Biden hubiera estado expresando sus pensamientos en voz alta, pero al hacerlo sugirió muy a los rusos que una incursión menor podría ser aceptable. Mi opinión es que las demandas rusas fueron una apuesta negociadora para ver qué se podía lograr. Ya han llevado a los estadounidenses a la mesa, y ahora el presidente ha revelado dónde podrían hacer más presión. Fue un error asombroso de alguien con una experiencia política tan larga como Biden decir “una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo sobre qué hacer y qué no hacer”.