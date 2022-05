¿Por qué el 9 de mayo es tan importante para Rusia?

Este lunes, 9 de mayo, Rusia celebra el Día de la Victoria, una fecha en la conmemora el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los años, Moscú se viste de gala que un impresionante desfile militar en la Plaza Roja que ya es tradición. Pero este 2022, ha cogido especial relevancia debido a la invasión rusa a Ucrania.

Comenzada el pasado 24 de febrero y ordenada por Vladimir Putin, se señaló que el objetivo se trataba de “desnazificar” al país invadido, y se puso el 9 de mayo como fecha clave para finalizar la “operación militar especial” de las tropas rusas. Una guerra en territorio ucraniano que puede también salpicar a otros países y por la que Unión Europea, Estados Unidos o Reino Unido han tomado medidas traducidas en sanciones a Rusia.

En 2022, se conmemora el 77 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis liderados por Adolf Hitler. La tradición fue introducida en 1965 por Brezhnev, con motivo del 20º aniversario de la rendición nazi. En los años 1990, hubo una “ruptura” en la forma de llevar la importancia concedida al 9 de mayo, pero con la llegada de Putin al poder, el 31 de diciembre de 1999, marcó un nuevo punto de inflexión conmemorativo y una renovación en la realización de las celebraciones del “Día de la Victoria”. En 2010, el 9 de mayo se fijó definitivamente como fiesta patriótica en un contexto de recuperación política.

No solo en Rusia, pues también es una fecha marcada en el calendario en países como Bielorrusia o Serbia (aunque aquí es un día laborable). También otras repúblicas exsoviéticas como Moldavia, Kazajistán o Turkmenistán. E incluso en Ucrania también se conmemora el Día de la Victoria, considerándolo un día no laborable. Aunque este año, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió que no se celebrara.

¿Qué puede pasar el 9 de mayo?

Según servicios de inteligencia ucranianos, Rusia se prepara para “celebrar” su fiesta del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi tras la II Guerra Mundial, en Mariupol. Precisan que Moscú habría elegido la sitiada ciudad portuaria para esta celebración, en lugar de Donetsk, capital de la región prorrusa del mismo nombre que se ha autoproclamado soberana en el este del país, aseguró la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa, según el diario ucraniano Pravda.

A pesar de que no hay nada asegurado, lo que sí es seguro es que el conflicto bélico desgraciadamente no llegará a su fin este 9 de mayo.

Temor a una guerra nuclear o comienzo de la Tercera Guerra Mundial

Fuentes de inteligencia británicas afirman que Putin podría lanzar un ataque nuclear tras conmemorar el Día de la Victoria en Rusia. Asimismo, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, advirtió de que Putin podría usar las celebraciones tradicionales para convocar tropas para una guerra “contra los nazis del mundo”. “No me sorprendería que probablemente declarará ese día para movilizar en masa al pueblo ruso”, explicó, en una entrevista para LBC radio.

“La ocupación rusa de Ucrania corre el riesgo de convertirse en una especie de evento cancerígeno para la sociedad que debe ser eliminado, por nuestro bien”, aseveró. “Tenemos que ayudar a los ucranianos a desbloquear la situación de manera efectiva”.

Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, ya advirtió la semana pasada del “riesgo real” de que el conflicto en Ucrania sea el desencadenante de una Tercera Guerra Mundial. “El peligro es serio, no se puede subestimar”. El político ruso comparó la situación actual con la llamada Crisis de los Misiles de 1962, pero recordó que “en aquella época, al menos, había reglas escritas”.