El autor del tiroteo de Buffalo dice que se inspiró en la matanza de Nueva Zelanda

El atacante del supermercado de Buffalo, en Estados Unidos, que asesinó a diez personas, en su mayoría negras, se inspiró en los atentados contra las mezquitas en Nueva Zelanda. Las autoridades encontraron a Payton Gendron, de 18 años, supuesto autor de la matanza, un manifiesto en el que explica las motivaciones del crimen, que transmitió en vivo a través de una cámara de casco en Twitch, que eliminó rápidamente el video.

Según informa Hstoday, la transmisión en vivo comenzó cuando el tirador entraba en el aparcamiento del supermervado; se detuvo; e dijo a sí mismo que “simplemente tenía que hacerlo” y condujo el automóvil hasta la tienda. Cogió el arma y disparó primero a una mujer. Se podía ver el número “14″ escrito en blanco en el rifle, una posible referencia al eslogan de la supremacía blanca.

En un manifiesto de 180 páginas publicado en línea junto con el ataque, el autor se identifica a sí mismo como Gendron y se califica de “populista, fascista, supremacista blanco, antisemita y racista mientras detalla su creencia en la teoría de la conspiración antiinmigrante del “genocidio blanco”. Dice que no tiene entrenamiento militar previo “así que disculpen los errores que cometí durante mi ataque”.

El documento está repleto en gran parte de memes, enlaces y teorías de conspiración antinegras y antisemitas, quejándose de “guarderías vacías, casinos llenos, iglesias vacías y mezquitas llenas”: propugna el asesinato de “su director ejecutivo local anti-blanco”, critica el control de armas al tiempo que declara que “la radicalización de los jóvenes occidentales no solo es inevitable, sino inevitable”.

En una extensa sección analiza el equipo táctico, las armas y las municiones. En otra, elogia el ecofascismo y afirma que “la izquierda ha controlado toda la discusión sobre la preservación del medio ambiente mientras simultáneamente preside la continua destrucción del medio ambiente natural a través de la inmigración masiva y la urbanización descontrolada”.

El manifiesto incluye una sección de preguntas y respuestas en la que el autor responde a la cuestión de si “hubo una persona en particular que le radicalizó. “Sí, y su nombre es Brenton Harrison Tarrant. La transmisión en vivo de Brenton inició todo lo que ves aquí”, dice el documento, citando al terrorista que atacó dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019 y transmitió en vivo el ataque. “Brenton comenzó mi investigación real sobre los problemas con la inmigración y los extranjeros en nuestras tierras blancas, sin su transmisión en vivo probablemente no tendría idea de los problemas reales que enfrenta Occidente”.

El manifiesto entra en detalles sobre la fase de planificación del ataque, afirmando que sus objetivos eran “matar a tantos negros como fuera posible”. Eligió el supermercado porque el código postal 14208 en Buffalo tiene el porcentaje más alto de negros y “está lo suficientemente cerca de donde vivo”, los guardias de seguridad no están bien armados para penetrar los chalecos antibalas. “Hice un mapa del interior y decidí el mejor plan de ataque para tener la mayor probabilidad de éxito”, agrega.

“Si envejezco en la misma prisión, solo asumiría que hemos pasado el punto de no retorno y moriremos y que he fallado (…) Si nos levantamos contra los sustitutos, espero que me dejen salir y me honren entre mi gente”, subraya

Gendron fue procesado por cargos de asesinato en primer grado esta noche en el Tribunal de la ciudad de Buffalo, donde fue representado por un defensor público y se declaró inocente. El FBI está investigando el ataque como un crimen de odio.