El informe del “partygate” apunta a Boris Johnson y a la “cultura del alcohol” en Downing Street

Boris Johnson se enfrenta este miércoles a uno de los día más complicados de su carrera tras la publicación del tan esperado informe sobre el escándalo del Partygate elaborado por la alta funcionaria Sue Gray. El documento -que es ya de dominio público- denuncia graves fallos de liderazgo, una cultura de alcohol dentro de Downing Street y una conducta condenable hacia el personal de limpieza y seguridad. El informe sostiene que esas fiestas nunca debieron celebrarse e incluye 60 páginas, con fotografías incluidas, donde se analizan hasta 16 celebraciones que tuvieron lugar en Downing Street en pleno confinamiento.

Aunque la pesquisa de Scotland Yard concluyó la semana pasada con 126 multas emitidas -entre ellas una al premier y su pareja- el informe de Gray aumenta la prensión sobre el líder tory.

Esta tarde comparecerá en la Cámara de los Comunes para dar explicaciones. No se espera que presente su dimisión. Pero no se da carpetazo al asunto porque ahora será investigado para esclarecer si mintió al Parlamento cuando dijo en repetidas ocasiones que no se habían roto las normas. Si finalmente se demuestra que hubo desacato sí podría ser motivo para forzar su salida.

Aquí puede consultar el informe completo con las fotos de las fiestas

El primer ministro y el titular de Economía, Rishi Sunak, han sido ya multados por tomar parte en estos eventos sociales, pero esta crisis se profundizó en los últimos días al salir a la luz unas fotos en las que se puede ver a Johnson con una copa en la mano.