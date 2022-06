Última hora de la guerra en Ucrania | Un misil impacta en un edificio de apartamentos del centro de Kiev

Día 123 de la guerra. Rusia ha anunciado la toma completa de Severodonetsk, en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, después de la retirada de los soldados ucranianos de esta ciudad, con lo que solo queda resistencia en esta provincia del Donbás en la vecina Lisichansk. Por otro lado, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha confirmado el impacto de un misil a primera hora de este domingo en un edificio de apartamentos en la capital ucraniana que ha dejado varios atrapados en los escombros.

10:00 h

Al menos 5 heridos en un nuevo bombardeo ruso en Kiev

Al menos cinco personas resultaron heridas tras el impacto de un misil ruso contra un edificio en el centro de Kiev, dijo el jefe de la fuerza policial de Ucrania, Ihor Klymenko, en la televisión nacional.

09:46 h

“En los próximos meses llegarán sistemas tácticos Iskander-M, que, como se sabe, pueden emplear misiles balísticos y de crucero, tanto en configuración la habitual como en la nuclear”, ha dicho el presidente ruso

09:44 h

«Vivía de mensaje a mensaje», cuenta la esposa de uno de los defensores ucranianos de Azovstal en Mariupol en un vídeo. Incluso en condiciones infernales de asedio, algunos de los soldados de Ucrania que habían repelido durante meses los ataques rusos, podían enviar mensajes a sus familiares. En una de las comunicaciones que uno de los soldados, Bogdan, le escribió a su esposa, Natalia Zarytskia, le dijo: «Un misil cayó justo frente a mí hoy pero no explotó. Sé que es tu amor el que me salvó».

09:31 h

El ministro de Defensa ruso realiza su primera visita a las tropas en Ucrania

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, ha realizado su primera visita de inspección al contingente militar ruso destacado en Ucrania, informó hoy su oficina de prensa. “El ministro de Defensa de la Federación de Rusia, general de Ejército, Serguéi Shoigú inspeccionó la agrupación de tropas que participan en la operación militar en Ucrania”, señaló Defensa en un comunicado publicado en Telegram.

09:10 h

El G7 impondrá una prohibición a las importaciones del oro ruso

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que los países participantes en la cumbre del G7 que comienza este domingo en Alemania impondrán una prohibición sobre las importaciones de oro ruso. “Juntos, el G7 anunciaremos la prohibición la importación de oro ruso, una importante exportación que genera decenas de miles de millones de dólares para Rusia”, ha hecho saber Biden en su cuenta de Twitter.

Si bien las sanciones occidentales para castigar a Rusia han cerrado en gran medida los mercados europeos y estadounidenses al oro ruso, el compromiso del G7 marcará una separación total entre Rusia y los dos principales centros comerciales del mundo, Londres y Nueva York.

08:30 h

Varias explosiones sacuden Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha confirmado el impacto de un misil a primera hora de este domingo en un edificio de apartamentos en la capital ucraniana que ha dejado varios atrapados en los escombros. “Ahora se está ayudando a las víctimas. Los que ahora están en el hospital se encuentran en condiciones satisfactorias. Los médicos dicen que no hay una amenaza crítica”, ha escrito en su canal de Telegram.

El impacto ha ocurrido en un edificio del barrio de Shevchenkivski, en pleno centro de la ciudad, de acuerdo con el alcalde. “Escuchamos que las personas están atrapadas, están vivas. Los rescatistas ahora están tratando de sacarlas de ahí “, ha añadido el alcalde.

07:15 h

Zelenski: “Los misiles rusos son un argumento en las negociaciones de Ucrania con los socios”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que los misiles rusos son un “argumento” en las negociaciones del país con los socios, en el quinto mes de guerra. “Ningún misil ruso, ningún ataque puede quebrantar el espíritu de los ucranianos. Y cada uno de sus misiles es un argumento en nuestras negociaciones con los socios”, ha declarado Zelenski durante el vídeo diario que dirige a los habitantes de Ucrania.

Zelenski ha señalado que las tropas rusas se han visto “obligadas a organizar un espectáculo de misiles”, debido a la demora en el conflicto, que ha cumplido cinco meses. “Esta es una etapa de la guerra moralmente difícil. Sabemos que el enemigo no tendrá éxito, entendemos que todavía podemos defender nuestro estado, pero no vemos los límites temporales. No sentimos cuántos golpes, pérdidas, esfuerzos más serán necesarios antes de que veamos que la victoria, que ya está en nuestro horizonte”, ha afirmado el dirigente ucraniano.

05:00h

Rusia controla por completo la ciudad de Severodonetsk, en Lugansk

Las fuerzas rusas controlan ya la totalidad de la ciudad de Severodonetsk, en la provincia ucraniana de Lugansk, según ha reconocido su alcalde, Okelsander Striuk. “La ciudad está totalmente bajo la ocupación de la Federación Rusa. Están intentando imponer su propio orden. Hasta donde sé han nombrado un ‘comandante’”, ha apuntado Striuk en declaraciones a la televisión ucraniana recogidas por la agencia de noticias Ukrinform. Striuk ha explicado que la ciudad está destruida por los bombardeos hasta el punto de que será difícil que alguien pueda vivir en ella. Sin embargo, el hospital de la ciudad tiene aún reservas de medicamentos y podría atender a quien lo necesite.

04:12h

Erdogan no ve progresos para el acceso de Suecia a la OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha insistido en una conversación telefónica con la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, que no ve aún pasos concretos de Estocolmo que motivarían una retirada del veto turco al acceso del país escandinavo a la OTAN. “En la conversación, el presidente Erdogan reiteró que Suecia debe dar pasos en los temas fundamentales a los que Turquía otorga importancia, como la lucha antiterrorista”, señala un comunicado publicado en la web de la Presidencia turca. Desde mayo, Ankara insiste en que no aceptará la entrada a la OTAN de países que toleren actividades de organizaciones kurdas en la órbita del proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, o de las milicias kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG) y su brazo político, el partido sirio PYD.

03:00h

02:09h

Rusia suministrará a Bielorrusia misiles tácticos Iskander-M

Rusia suministrará a Bielorrusia misiles tácticos Iskander-M, como los que ha empleado en su “operación militar especial” en Ucrania, anunció hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, en un reunión con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, celebrada en San Petersburgo. “Como acordamos, usted lo planteó, hemos tomado una decisión. En los próximos meses suministraremos a Bielorrusia sistemas de cohetes tácticos Ikander-M”, que pueden ser empleados como balísticos o como misiles de crucero, tanto con cargas nucleares como convencionales, dijo el jefe del Kremlin, citado por la agencia Interfax.

Los Iskander-M, montados en rampas autopropulsadas, tienen un alcance de hasta 500 kilómetros. Lukashenko le expresó a Putin su preocupación por los vuelos de entrenamiento de aviones de Estados Unidos y de la OTAN capaces de portar armas nucleares. “Ellos ensayan cómo transportar armas nucleares. Ustedes, por favor, ayúdennos a adecuar nuestros aviones”, dijo a Putin el mandatario bielorruso.

01:58 h

Kiev destituye a embajadores en Lisboa, Teherán, Bratislava, Beirut y Tiflis

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destituyó a los embajadores ucranianos en Portugal, Irán, Eslovaquia, Líbano y Georgia, según informó este sábado la agencia local Interfax Ukraine. Los decretos correspondientes de las destituciones de los embajadores en esos países fueron publicados este viernes, según precisó la fuente, que no indica las causas de la decisión del presidente ucraniano. No obstante, en los cinco casos se trata de representantes diplomáticos que habían sido nombrados para esos puestos por el anterior presidente ucraniano, Petro Poroshenko, a quien Zelenski derrotó en los comicios legislativos celebrados en 2019.

00:21 h

La autoridades de Kiev anuncian un toque de queda hasta el 3 de julio

Las autoridades ucranianas anunciaron este sábado la entrada en vigor de un toque de queda para la población de la capital, Kiev, que estará vigente desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana a partir de hoy y hasta el 3 de julio. Así lo comunicó el jefe de la administración militar regional, Oleksiy Kuleba, según informó la agencia Ukrainska Pravda. “Les recordamos que el toque de queda prohíbe estar en la calle, visitar otros lugares públicos, moverse por los asentamientos en transporte o a pie”, anunció Kuleba, quien dijo que un pase especial permitirá autorizar excepciones.