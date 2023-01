Así fue la bronca de Putin a su viceprimer ministro por no tener listos los contratos para construir más aviones

Es raro escuchar y ver a Vladimir Putin, siempre hierático y frío, amonestando a sus colaboradores en público. Por eso, la imagen del presidente ruso abroncando a viceprimer ministro, Denis Manturov, no ha pasado desapercibida entre los expertos en el Kremlin, que analizan este episodio como una muestra más de la frustración y el enfado que acumula el mandatario por la falta de victorias en la guerra de Ucrania.

Putin le espetó a Manturov, que también es ministro de Industria, que estaba “perdiendo el tiempo” después de criticarlo porque algunas empresas aún no han obtenido contratos para la construcción de nuevos aviones este año. “¿Cuándo habrá contratos? Los directores me han dicho que no tienen contratos”, le dijo Putin en una videoconferencia en la que participaban sus principales ministros. Más tarde levantó la voz y dijo: “¿Por qué te haces el tondo?”. Obviamente, la reunión estaba grabada y el Kremlin decidió hacer público este episodio para resaltar la imagen dura de Putin.

Las imágenes de la grabación difundida muestran a un Putin distante mientras escucha a sus subordinados tomando notas. En un momento de la reunión, Manturov corrigió públicamente por tercera vez después de que Putin se quejara de que algunas empresas aún no han obtenido contratos para la construcción de nuevos aviones este año. Putin, visiblemente enojado, responde: “No te estás esforzando lo suficiente”. “Necesitas resolver esto en el próximo mes”, le reprochó.

El viceprimer ministro respondió que los “proyectos de inversión” están en marcha, pero Putin lo interrumpió para quejarse de que estaba “tardando demasiado”.

Putin también aprovechó la reunión como una oportunidad para declarar que todos los “problemas” relacionados con su llamada “operación militar especial” contra Ucrania se solucionarían pronto.

Al mismo tiempo, afirmó que el país no había sufrido ninguna consecuencia como resultado de la guerra.

“Nada de lo que nuestro enemigo predijo para nosotros sucedió. Y esto es, por supuesto, gracias principalmente a los ciudadanos de Rusia, su compostura, toda nuestra compostura, disposición para los desafíos y para trabajar en condiciones difíciles”.