De tenista de élite a soldado en el frente de Bajmut

«No podía imaginar que mi vida fuera del deporte sería así». Fue solo un mes antes de que Rusia invadiera Ucrania hace casi un año cuando el tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky jugó su último partido oficial en Australia, marcando el final de su carrera que lo vio ganar ocho títulos ATP y derrotar a Roger Federer en Wimbledon. Estaba interesado en desarrollar su viñedo en la región occidental de Transcarpatia y pasar tiempo en casa con su esposa y sus tres hijos.

En cambio, se encontró sosteniendo un rifle en lugar de una raqueta de tenis o una botella de vino. Llegó a Ucrania procedente de Hungría, donde vivía con su familia, para unirse a las fuerzas de defensa territorial al igual que muchos otros ucranianos que nunca habían tenido experiencia militar pero que sentían que era su deber detener a los invasores. «Afortunadamente, somos muchos así en Ucrania», subraya. Desde Bajmut, habló con LA RAZÓN durante un raro descanso de los combates, en medio de una nevada. Está luchando en una unidad de morteros que ataca a las tropas de Rusia a solo un par de kilómetros.

Ambos bandos están contraatacando y participando en combate cuerpo a cuerpo. A pesar del frío, simplemente no hay tiempo para calentarse durante la batalla: «La adrenalina nos calienta», explica Stakhovsky, quien dice que sintió mucho miedo en las primeras tres semanas en el Ejército, pero poco a poco se acostumbró a ser bombardeado y a saber que todo puede terminar en cualquier momento. Miles de civiles también permanecen en la ciudad bombardeada. «Toda su vida está ahí. Algunos se mudaron aquí después de que comenzara la guerra en Donbás y no quieren volver a perder sus hogares. Esperan que no los dejemos atrás».

“Necesitamos matar a rusos”

Las tropas ucranianas están extremadamente motivadas. «Me disculpo si suena duro, pero necesitamos matar a los agresores rusos aquí en el frente. Cuantos más matemos, menos ucranianos matarán. Simplemente no tenemos otra opción», reconoce Stakhovsky. «Si nos damos por vencidos, los rusos procederán a matar civiles, como en Bucha, y a todos aquellos que no estén de acuerdo (con la dominación de Rusia). En ese caso sufrirán millones».

Cuando se le pregunta si es correcto distinguir las acciones de Vladimir Putin de los «rusos comunes», Stakhovsky responde: «Hay una prueba simple. ¿Cuántas manifestaciones han organizado los rusos cerca de sus embajadas para protestar contra la invasión de Ucrania, por ejemplo, en Madrid? Cero». Stakhovsky cree que la mayoría de los rusos están de acuerdo con la invasión de forma pasiva o agresiva. «El 85 o 90% de los rusos nos quieren ver muertos».

Le frustra que haya famosos tenistas rusos que ya no viven en Rusia y a lo mejor están en contra de la guerra pero no usan su popularidad para ayudar a detener la invasión. «Tienen una gran audiencia a la que podrían influir. Sin embargo, eligen no hacer nada», subraya el ucraniano.

Veto a los atletas rusos

En este sentido, Stakhovsky cree que permitir que atletas rusos o bielorrusos participen en grandes competiciones como los Juegos Olímpicos sería moralmente incorrecto. Los niños y atletas ucranianos entrenan sin electricidad o simplemente no tienen dónde hacerlo porque muchos centros deportivos han sido destruidos.

«En Bajmut, un estadio y una escuela deportiva han dejado de existir, alcanzados por bombas de la aviación rusa y cohetes S-300». Mientras tanto, los rusos entrenan pacíficamente, subraya Stakhovsky. «No están siendo bombardeados. Tienen luz, comida y agua. ¿Es este el juego limpio y la igualdad de condiciones de los que habla el COI?».

Stakhovsky ha sentido mucho apoyo de la comunidad deportiva española. Una academia acogió a un joven tenista de Ucrania. Sin embargo, varios jugadores, como Pedro Martínez y Bernabé Zapata Miralles, que «probablemente no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo», participaron en un torneo de exhibición financiado por Gazprom en San Petersburgo en diciembre. Stakhovsky espera que a todos estos tenistas se les prohíba visitar Ucrania.

La amarga victoria

No tiene ninguna duda de que Kyiv va a ganar la guerra: «Nadie pensó que aguantaríamos ni una semana, aunque aquí estamos». Sin embargo, la victoria va a ser muy triste. «Ya hemos perdido a mucha gente. Un gran número de familias han perdido un padre, un esposa…». Lograr la victoria llevará tiempo. «Luchamos contra un estado de 140 millones que tiene armas nucleares. Una derrota en Ucrania sería fatal para sus líderes. Quieren conquistar Ucrania y no les importa cuántos de los suyos mueran aquí». Los ucranianos entienden que nadie va a luchar por ellos y que no habrá tropas de la OTAN allí. «Es nuestra guerra que tenemos que terminar por nuestra cuenta y ganar. No obstante, necesitamos un gran apoyo».

Desafortunadamente, no hay otra manera, cree Stakhovsky: «Algunas personas dicen que tenemos que “congelar” el conflicto y buscar un compromiso. Ya lo hicimos en 2014. Y obtuvimos la guerra a gran escala ocho años después. ¿Cuánto durará una nueva tregua? Rusia simplemente aprovechará para acumular recursos para destruir completamente a Ucrania».

Es obvio para Stakhovsky que Moscú trata de restaurar la influencia que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial cuando controlaba gran parte de Europa. «Utilizan el miedo para intentar volver al dominio». En cuanto a los que advierten de la «escalada», «podrían venir a Ucrania y ver cómo quedan sus ciudades: Están siendo aniquiladas. Los líderes rusos solo podrían escalar aún más usando armas nucleares. Pero saben que significaría el final para ellos».

Stakhovsky finaliza la conversación subrayando lo importante que es agradecer el apoyo que los españoles han enviado a Ucrania, como la ayuda humanitaria, empleando el tiempo y el dinero que podían destinar a sus propias necesidades y las de sus familias. “Tal vez las empresas españolas también podrían trabajar con nuestros negocios. Necesitamos mantener nuestra economía en marcha para no tener que depender de la ayuda”.