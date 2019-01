A May se le acaba el tiempo

Reino Unido está en un callejón sin salida ¿Cuál sería el siguiente en el Parlamento británico? ¿Nuevas elecciones, segundo referéndum o una salida sin acuerdo?

Como evidencian los hechos, Corbyn no pudo derribar al gobierno de Theresa May, desde una perspectiva realista. Los conservadores tienen 317 diputados. A esto se le suma sus aliados de Irlanda del Norte, el Partido Unionista Democrático, lo que le otorgan otros 10 diputados más. Por tanto, suman un total de 327, lo que da una mayoría sobre las fuerzas de oposición combinadas (315 diputados), con una diferencia 12. Si se perdiera otra votación de confianza le dejaría al Gobierno 14 días para ganarla. Si no lograsen ganar, tendría que haber, por ley, unas nuevas elecciones en Reino Unido. Todo esto hace que Corbyn esté bajo una creciente presión de su propio partido para respaldar un segundo referéndum. Pero no está interesado debido a su euroescepticismo y su temor a los «molestos» votantes laboristas antieuropeos.

La «premier» Theresa May no ha presentado ningún Plan B y se ha limitado a ofrecer posibles mejoras sobre la salvaguarda para evitar una frontera dura con Irlanda. ¿Ha quemado su último cartucho?

Es realmente extraordinario que la primera ministra esté todavía en su puesto. Ella ha perdido un número récord de votos en el Parlamento británico, después de haber anunciado durante un largo periodo de tiempo que disponía del mejor trato posible para el abandono de la Unión Europea. Hay que tener en cuanta que antiguos primeros ministros, como el conservador David Cameron, renunciaron por mucho menos. Pero ella sigue aferrada al poder, a pesar de estar gravemente dañada. Lo mejor que puede hacer ahora es aceptar una serie de enmiendas (no vinculantes) en el Parlamento para ver si se puede llegar algún tipo de consenso en torno a un acuerdo alternativo, haciendo hincapié en los temas como la alineación normativa entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido y sobre la cuestion de la Unión Aduanera o la del mercado único europeo.

¿Cree que sería realmente útil retrasar el divorcio del Reino Unido y de la Unión Europea? ¿O todo lo contrario y salir en el día acordado, el 29 de Marzo?

Sería útil solicitar un retraso de la salida durante tres meses, con el objetivo de ver si se puede obtener un consenso amplio en el Parlamento británico. O incluso, pedir una prórroga del artículo 50 de seis meses, si finalmente se acuerda un segundo referéndum.

¿Existen posibilidades reales de revocar el artículo 50 y suspender el Brexit o, al menos, de retrasar la salida de la Unión Europea?

Existe una posibilidad real de que Reino Unido le pida a la Unión Europea de que se retrase su salida de la UE en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Y lo más probable es que la UE acepte una demora, siempre y cuando sea breve. Es evidente que Reino Unido todavía no está preparado para su salida y los miembros del parlamento no aceptarán abandonar la zona euro sin ningún tipo de acuerdo. Si esos parlamentarios definitivamente no aceptan el acuerdo que ha negociado Theresa May, entonces las únicas alternativas son las de salir sin un acuerdo o pedir a la UE que suspenda temporalmente el artículo 50 mientras intentamos solucionar el problema. Sin embargo, tener más tiempo no resolverá el problema básico: o salir con el trato de la UE y May o irse sin acuerdo. La extensión del periodo de tiempo pospone el problema pero no su solución.