"El acuerdo con Putin no evitará que continúen los ataques"

El presidente de Trump acaba de anunciar un acuerdo con Putin para poner fin a la guerra, ¿cree que Ucrania lo aceptará?

Tengo mis dudas. Ucrania ha decidido movilizar a los hombres de 18 años, una cambio respecto a la política anterior cuando sólo era obligatoria para los varones de entre 25 y 59 años. Kyiv entiende que no puede exigir más armas si no tiene soldados para usarlas. Pero incluso si Trump se la juega a Ucrania y alcanza un acuerdo con Putin, el conflicto no se detendrá. Polonia, la República Checa, Gran Bretaña y los escandinavos intensifican su apoyo. Los enfrentamientos no cesarán de momento. De hecho, es una buena señal que el general Keith Klog no tenga planes de visitar Moscú en este momento.

En este contexto, ¿qué podemos esperar de la Conferencia de Múnich, que se celebrará este fin de semana?

Está confirmado que el vicepresidente J.D. Vance se reunirá con el presidente Zelenski este fin de semana. Me imagino que los estadounidenses presionarán a Zelenski para que movilice cada vez más soldados. Esta es una petición razonable: ¿por qué Occidente debería apoyar a Ucrania si sus ciudadanos no están dispuestos a defender su país?

En las últimas semana, las tierras raras están en el punto de mira y podrían convertirse en moneda de cambio en la negociación

Estamos viendo cómo para satisfacer la base electoral del presidente Trump, es probable que Vance exija acceso a las tierras raras en Ucrania. Durante la negociación del acuerdo de paz, el republicano debe salir como un brillante negociador que se lleva la palma a casa.

Sin duda, en un hipotético acuerdo de paz, será muy importante cómo quedan las fronteras. ¿Ve probable que Rusia se anexione algún territorio?

No lo sé, pero la conquista ucraniana de territorio en la región de Kursk es importante. Revela la impotencia de Putin y desmoraliza a los halcones rusos.

¿En qué punto se encuentra la posibilidad de que Ucrania forme parte de la Unión Europea algún día?

Creo que algún día formará parte de la UE, pero no será inmediato. En su camino hacia esa escenarios, sus principales aliados serán los antiguos satélites soviéticos: los bálticos, los polacos y los checos.

¿Cuál será el futuro del presidente Zelenski?

No olvidemos que, habiendo liderado Gran Bretaña durante los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill fue derrotado en las elecciones de 1945 y reemplazado por un rival desconocido. Incluso el mejor político democrático puede exceder su bienvenida. Cuando termine la guerra en Ucrania, la conducta de Zelensky tendrá muchas críticas. Pasarán años antes de que el mundo aprecie el coraje que necesitó para quedarse en Kiev en febrero de 2022. Es un ser humano imperfecto, por supuesto. Pero hay en él una grandeza que claramente falta entre otros políticos contemporáneos.