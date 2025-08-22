Encuentran en Kenia cinco cuerpos sin vida vinculados a una secta que "mataba de hambre" a sus miembros

La policía de Kenia anunció este viernes 22 de agosto el hallazgo de al menos cinco cadáveres, incluyendo los restos de dos niños, vinculados a una secta que exhortaba a sus miembros a ayunar hasta la muerte. Los cuerpos fueron exhumados en la costa de Kenia, específicamente en un terreno de dos hectáreas cerca de la aldea de Binzaro, en el condado de Kilifi, según confirmó Robert Kiinge de la policía criminal keniana.

El macabro legado de Shakahola

Este descubrimiento representa un nuevo capítulo en el conocido "Massacre del bosque de Shakahola" de 2023, cuando las autoridades desenterraron cientos de cuerpos de seguidores de Paul Mackenzie, líder de la secta apocalíptica que incitaba a sus adeptos a ayunar hasta morir para "encontrarse con Jesús". Mackenzie había predicho el fin del mundo para ese mismo año, lo que motivó esta práctica mortal que ya ha cobrado más de 400 víctimas.

La mayoría de los cuerpos encontrados presentaban un estado avanzado de descomposición, indicando que llevaban enterrados más de un año, aunque las autoridades estiman que uno de ellos podría haber sido sepultado hace aproximadamente siete u ocho meses. Robert Kiinge destacó que "había restos de niños", calculando que tendrían entre cinco y siete años de edad al momento de su muerte, aunque las causas exactas de fallecimiento esperan confirmación mediante autopsias.

Once personas fueron detenidas tras este último descubrimiento, aunque tres de ellas están consideradas víctimas en lugar de sospechosas. Según las autoridades, los detenidos son seguidores de Paul Mackenzie, quien permanece encarcelado desde su arresto en abril de 2023. El líder sectario y más de 90 coacusados enfrentan cargos por terrorismo, asesinato, secuestro, tortura de menores y crueldad, con procesos judiciales que continúan desarrollándose.