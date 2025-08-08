Agricultores franceses organizan una 'barbacoa protesta' frente al terreno en el que una diputada ecologista quiere comprarse una casa de verano

Un grupo de agricultores franceses organizó este jueves una barbacoa multitudinaria frente a la futura casa de vacaciones de la diputada ecologista Sandrine Rousseau, situada en una zona rural del sur de Francia. La acción, convocada como protesta simbólica, pretendía denunciar las políticas ambientales que consideran perjudiciales para el mundo agrícola.

Los manifestantes, en su mayoría ganaderos y productores locales, instalaron parrillas, mesas y banderas del sindicato agrícola Coordination Rurale frente al terreno donde, según ellos, Rousseau planea construir una segunda residencia. Con pancartas como "Queremos vivir de nuestra tierra, no morir por ella" o "Los agricultores también tienen derecho al verano", expresaron su malestar por lo que consideran una "doble moral ecológica".

Sandrine Rousseau, figura destacada del movimiento ecologista francés, ha sido crítica con el consumo de carne y la ganadería intensiva, lo que ha generado tensiones con sectores agrícolas desde hace años. Aunque no estaba presente en el lugar, Rousseau respondió en redes sociales calificando la protesta de “intimidación política organizada por los lobbies agrícolas”.

Los organizadores insistieron en que su acto fue pacífico y festivo, pero también una forma de visibilizar la creciente presión regulatoria que sienten en sus explotaciones. "No estamos en contra del medio ambiente, pero sí de las imposiciones ideológicas que nos impiden trabajar", declaró uno de los participantes.

La acción ha generado un amplio debate en Francia sobre el equilibrio entre transición ecológica y sostenibilidad del mundo rural, reavivando tensiones que ya estuvieron presentes en las protestas del invierno pasado protagonizadas por el sector agrícola.