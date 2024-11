Albares se niega a hacer política ficción y elude valorar cómo afectará a España la victoria de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha comparecido este miércoles para valorar la rotunda victoria de Donald Trump en EE UU. El jefe de la diplomacia española ha destacado el rol de "aliado natural" de Estados Unidos con la Unión Europea y ha dicho que "juntos" han sido capaces de hacer frente a crisis "muy difíciles": "Es una alianza estratégica".

No obstante, Albares ha evitado explicar cómo cree que será la relación bilateral con nuestro país. En este sentido, ha esgrimido que no quiere "hacer política ficción". "La nueva administración arrancará a partir del 20 de enero del próximo año y hasta ese momento sigue la administración Biden, y no vamos a adelantar acontecimientos", ha añadido.

Según el titular de Exteriores, Estados Unidos es el "aliado natural" de Europa y de la Unión Europea y ha sido fundamental en las últimas décadas para la seguridad y la prosperidad euro atlántica.

Albares tampoco ha querido obviar la importancia económica de la relación. "España tiene a Estados Unidos como primer destino de sus inversiones, es el primer inversor en España fuera de la Unión Europea y tenemos una intensa relación como aliados de la OTAN", ha añadido. Hay que recordar que el quinto autodestructor acaba de llegar a la base de Rota con la importancia que ello tiene para la protección del flanco sur de la Alianza. En paralelo, Albares ha matizado que "vamos a ver cuáles son sus primeros pasos"

Preguntado por la felicitación pública a Trump y la no felicitación al presidente argentino, Javier Milei, el jefe de la diplomacia española ha señalado que no ve "diferenciación". "Es una felicitación con total normalidad, como han hecho la práctica totalidad de los líderes europeos", ha agregado. No obstante, el presidente español se apresuró esta mañana a trasladar su felicitación a un presidente con el que no comparte mucho común, al igual que el argentino. Sin embargo, el peso internacional de EE UU ha podido influir en la rápida felicitación del Ejecutivo.