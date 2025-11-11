Alberto Priego: "Israel vive hoy la mayor crisis de imagen de sus casi 80 años de historia"

El atentado del 7 de octubre de 2022 perpetrado por Hamás, así como las decisiones tomadas por Israel a partir de ese momento, volvieron a poner al Estado judío sobre el foco del mundo.

Alberto Priego, Doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, es autor del libro “Israel, una democracia necesaria en Oriente Próximo” (Editorial Almuzara), una obra en la que analiza la historia de un país que ha sobrevivido a 80 años de existencia con una sociedad plural y un entorno complejo que han movido y siguen moviendo el tablero geopolítico.

Alberto Priego, Doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE Alberto R. Roldán LA RAZÓN

Una de las primeras particularidades de Israel que destaca en el libro es su heterogénea sociedad ¿Considera que esta es una muestra de solidez de su democracia?

Es una vulnerabilidad, pero al mismo tiempo es una riqueza. Creo que es una vulnerabilidad a corto plazo porque le hace complicado ser gobernable, pero al mismo tiempo le hace mucho más sostenible a largo plazo porque el pluralismo que hay en la sociedad se refleja en el parlamento; todas las versiones del judaísmo, todas las religiones. En Israel, un 25% de la población con pasaporte israelí no es judía, es o bien cristiana o bien musulmana, Todo eso está en el parlamento. Esas tensiones, que son muchas, se canalizan en el parlamento.

Es verdad que esa pluralidad le hace más vulnerable, Hace que, por ejemplo en Israel nunca haya habido un Gobierno con mayoría absoluta y que rara vez un Gobierno haya acabado la legislatura, pero a su vez, le hace mucho más fuerte y mucho más capaz de aguantar situaciones muy complicadas.

¿Cuál cree que ha sido, en casi sus 80 años de existencia, la mayor proeza de Israel?

Sobrevivir desde el minuto uno hasta hoy. porque a Israel le han pasado cosas terribles. Cuatro guerras, el asesinato de un primer ministro, el 7 de octubre... Se ha tenido que enfrentar a situaciones muy complicadas ante las que no tenía los medios para combatirlas, como las intifadas, en un ambiente internacional muy hostil, incluso también con partidos políticos internos que buscaban la disolución del propio Estado de Israel. Esa capacidad de resiliencia de Israel le ha permitido sobrevivir.

¿Qué errores cree que ha cometido a lo largo de su historia?

Muchos, pero el mayor error que ha cometido Israel y que alguna vez lo ha cometido repetidamente es no tener en cuenta la reputación internacional. Es decir, tener una visión más a corto plazo que le han llevado a solucionar muchos problemas por la vía fácil sin ver que eso le iba a generar problemas más a largo plazo. Ahora lo estamos viendo. La situación que se genera el 7 de octubre es muy complicada. La forma de gestionarla, probablemente a corto plazo le pudo traer efectos positivos, pero a largo plazo le genera muchos problemas.Y lo vamos a ver en el futuro.

¿Cree que desde esa ofensiva en Gaza tras el atentado del 7 de octubre, existe más división que nunca en la sociedad israelí?

Israel es una sociedad dividida, Tiene muchos cleavages, pero hay uno que se arrastra desde antes de la creación del Estado de Israel: el de la existencia de dos sionismos; el revisionista, y otro que es mayoritario, que es el sionismo laborista, que ahora está un poco de capa caída,

Alberto Priego, Doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE Alberto R. Roldán LA RAZÓN

¿En qué se refleja esta división?

Sencillamente, en cuál tiene que ser la respuesta ante un ataque, ante una agresión, ante la violencia. En los años 30, cuando hubo pogromos, en Tel Aviv, en Hebrón, en Jerusalén, había dos visiones. Una era la que tenían los laboristas, que era la visión de Ben Gurion, que no querían reaccionar preventivamente. Su visión era: nos defendemos solo si nos atacan y confiamos en la autoridad británica. La otra visión era la de Jabotinsky, que es la del partido Likud y la del sionismo revisionista. En este caso, piensan: vamos a hacer un ataque preventivo para evitar que nos puedan atacar. Esa división es la que hemos visto en el 7 de octubre. Una parte de la sociedad priorizaba el retorno de los rehenes y su búsqueda, mientras que otra, que es la que está en el Gobierno mayoritariamente, buscaba intentar que no les volvieran a atacar, incluso atacando a países como Líbano, Irán, Qatar o Yemen, para evitar futuros ataques. Eso a corto plazo puede valer, pero a largo plazo te genera muchos más problemas y probablemente de aquí volverá a surgir algo similar a Hamás. Esa es la gran división que tiene Israel.

A pesar de ello, antes ha mencionado la resiliencia colectiva de la sociedad israelí. Dice que eso ha ayudado a su supervivencia.

Sí, los israelíes son capaces de aguantar casi todo. Golda Meir tiene una frase que le dijo a Biden: "No tenemos otro sitio donde podamos vivir, por lo tanto, vamos a aguantar aquí". Ese convencimiento de que no pueden vivir en otro sitio es lo que les hace fuertes, pero también lo que les hace tomar decisiones, a veces, complicadas. Sin embargo, no hay duda de que esa necesidad de vivir ahí y vivir a su estilo es lo que les hace más fuertes ylo que les hace sobrevivir ante cualquier cosa.

¿Cómo de grave definiría la crisis de imagen que ha sufrido Israel después de la guerra en Gaza?

Muy grave. Probablemente la más grave que ha tenido en sus 80 años de historia. Sobre todo porque Israel había dado pasos hacia una política de diplomacia pública que había funcionado muy bien. Israel se había convertido en un estado atractivo. La gente lo visitaba, veía sus series, etc. Era tan atractivo que sociedades árabes como la emiratí, la qatari o las de Bahrein y Egipto se sentían atraídas por lo que ocurría en Israel. Eso llevó a los acuerdos de Abraham, algo que se trabaja desde los años 90, pero sobre todo desde el año 2008, cuando el propio Netanyahu, un poco después, empieza a promover esa política de que Israel es atractivo, de llevar el Festival de Eurovisión, de celebrar eventos deportivos, de promover series donde se viera cómo se vivía en Israel, etc. Todo eso se viene abajo el 7 de octubre. Israel toma una serie de decisiones que echan por tierra 15 años de política de diplomacia pública.

¿Cuál cree que es el aspecto más desconocido de Israel a ojos del mundo occidental? (6:43) ¿Qué es lo que más se desconoce de Israel?

Que es una sociedad muy tolerante, muy rica y muy plural. Hay muchísimas comunidades judías distintas, muchísimas versiones del judaísmo Están los hagedín, que son los ultraortodoxos, que muchos de ellos abogan por la destrucción del Estado de Israel. De hecho, Israel no tiene una Constitución porque los ultraortodoxos se negaron y dijeron que solo había que obedecer la ley de Dios.

También hay partidos, como Los Hermanos Musulmanes, que son miembros del AKNESET, pasando por partidos laicos, partidos religiosos, partidos musulmanes, rusos, cristianos... Israel es muy, muy plural. Cuando estás allí te das cuenta de que estás en una sociedad muy diversa donde cabe todo el mundo. Puedes estar en el puerto de Yafo el sábado tomando comida no kosher, el domingo puedes ir a misa, el lunes estar trabajando o en una sinagoga, etc. Hay muchas cosas de Israel que se desconocen. Por ejemplo, es el país del mundo donde hay más vegetarianos. Han inventado cosas como el tomate cherry. tienen lugares como los kibbutz, donde no hay propiedad, etc. Es una sociedad muy diversa y muy poco conocida, Recuerdo a un diplomático israelí que me dijo una vez que si Israel tuviera una agencia de viajes que pudiera invitar a todo el mundo, no tendría los problemas que tiene. Cuando una persona va a Israel, conoce de primera mano una realidad que hasta entonces no conocía.

Más allá de la guerra de Gaza, como experto en política internacional, ¿cómo cree que ha cambiado todo el tablero geopolítico, tanto la guerra de Gaza como la guerra de Ucrania? ¿Hay un antes y un después de estas guerras en la geopolítica tal y como la conocemos ahora?

Son dos guerras que se están muy relacionadas, aunque parezca lo contrario. La guerra de Ucrania fue un cambio copernicano. Putin hizo un cálculo que era lógico pensar.

Él había invadido varios estados ya como Georgia, Ucrania, y había actuado en Moldavia. Nunca le habían dicho nada aunque la población sí que pedía a los gobiernos que hicieran algo. Las opiniones públicas pedían a sus gobiernos que actuaran. (9:10)

La acción del presidente Zelenski, quedándose en el país, cambió completamente el curso de la guerra y el curso de la historia. Y luego llegó el 7 de octubre, que cambió la guerra de Ucrania porque la guerra de Gaza divide a los europeos, que hasta entonces estaban unidos dando una respuesta conjunta. Esa división tiene una repercusión en Ucrania. Gaza y Ucrania son dos frentes de una misma guerra entre aquellos que buscan un orden liberal y aquellos que no buscan un orden liberal.

¿Están aprovechando esa coyuntura las potencias asiáticas?

Hay una serie de Estados, sobre todo China y Rusia, que no están de acuerdo con el mundo tal y como lo concebimos y buscan otra forma. Rusia es un estado decadente, con muchos problemas y muy poca capacidad para generar estabilidad. Genera inestabilidad y hace mucho daño. Los europeos estamos muy pendientes del frente este y es lógico que estemos pendientes del frente este, pero tenemos un frente sur en el que las cosas no ocurren porque tengan que ocurrir. Ocurren porque están haciendo que ocurran. Buena parte de la migración que estamos sufriendo está provocada. El grupo Wagner está en lugares como Libia, Mali, Burkina Faso, República Centroafricana o Argelia, y están pinchando y están mandando población desesperada a Europa para generar problemas. Estamos viendo como los barcos rusos también están cortando cables, están llevando a cabo acciones en el Mediterráneo. Todo esto forma parte de una estrategia, que es llevar a Europa contra las cuerdas. Todo lo que pueda utilizar Rusia, lo va a utilizar, pero no puede promover estabilidad. En cambio, China sí. China quiere ocupar el lugar de Estados Unidos. Quiere un nuevo mundo con nuevas reglas que le favorezcan. Los chinos identificaron un momento de 25 años de oportunidad en el que ellos tienen que dar el salto de ser la potencia económica y política y todo le vale. Ucrania le vale. Gaza le vale. Los chinos son más sibilinos y los rusos son más directos, pero, en todo caso, son, junto con Irán, Venezuela y algunos Estados más, Estados que quieren un cambio de reglas a nivel mundial.

¿Cree que prosperará el acuerdo de paz entre Israel y Hamás?

No. El acuerdo de paz ha sido un acuerdo impuesto. Yo le llamo un alto el fuego, aunque es un alto el fuego un poco ridículo. Hamás se está aprovechando para asesinar a aquellos que considera que no le son leales. Israel, por su parte, lo rompe, ataca y lo vuelve a activar.

Es un alto fuego, no es un acuerdo de paz. No están todas las partes en la negociación. No hay un proyecto. No cuenta con Naciones Unidas. No tiene los mimbres de un acuerdo de paz.