Alemania mantendrá las devoluciones en caliente en las fronteras

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, afirmó este lunes que el Gobierno seguirá realizando devoluciones en caliente de solicitantes de asilo en la frontera y que apelará la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Berlín, que hoy falló en contra de la devolución de tres ciudadanos somalíes a Polonia.

En una comparecencia ante la prensa en Berlín, Dobrindt explicó que los tres somalíes ya habían intentado entrar en Alemania el 2 de mayo y el 3 de mayo antes de aparecer de nuevo en la frontera el 9 de mayo y presentar en esta ocasión solicitudes de asilo.

El ministro, que insistió en todo momento en que se trata de un caso individual, recordó que la decisión del Tribunal, adoptada por la vía de urgencia, establece que Alemania debe examinar en base al Tratado de Dublín qué Estado miembro de la UE es responsable de las solicitudes de asilo en lugar de realizar devoluciones sumarias.

Dobrindt dijo que este punto de vista será apelado por su Gobierno en el procedimiento plenario y que, puesto que según el Tribunal halló que la decisión de rechazar en la frontera a los interesados hubiera debido justificarse con más fundamento, se suministrarán razones adicionales.

"Mantenemos las devoluciones (en caliente), pensamos que tienen una base legal y seguiremos actuando así", dijo el ministro con respecto a la medida, que fue prometida durante la campaña electoral por el nuevo canciller, el conservador Friedrich Merz, e implementada el pasado mes de mayo.

La Policía Federal había justificado el retorno de los somalíes el pasado 9 de mayo con el argumento de que los enviaba a un tercer Estado seguro, ante lo que los afectados, desde Polonia, reaccionaron pidiendo medidas cautelares. Alemania, según el tribunal, no puede invocar una situación de emergencia para no aplicar Dublín, puesto que no se han presentado elementos que indiquen que los tres somalíes representen un peligro para la seguridad o el orden público.