Alexisi Tsipras, el líder que surgió de la indignación griega

El ex primer ministro y líder de la izquierda griega, Alexis Tsipras, anunció que abandona la dirección de su partido, Syriza, tras la derrota sufrida en las elecciones del pasado domingo en las que la derecha encabezada por Kyriakos Mitsotakis se impuso con mayoría absoluta. «Ha llegado el momento de iniciar un nuevo ciclo», declaró en un discurso televisado después de que su partido cayera en las urnas hasta el 18% de los votos, frente al 40,5% que obtuvo la conservadora Nueva Democracia en unos comicios que rozaron el 50% de abstención.

El líder de Syriza durante los últimos 15 años explicó que la formación progresista con la que gobernó Grecia entre 2015 y 2019 necesita una profunda reforma para hacer oposición frente a las políticas de derechas, pero que no será él quien lidere la nueva etapa del partido. «El resultado negativo puede y debe convertirse en el inicio de este ciclo», indicó. El ex primer ministro avanzó que propondrá a los órganos de la formación que inicien inmediatamente el proceso para la elección de un nuevo presidente y confirmó que no se presentará como candidato. «No puedo ocultar que estoy emocionado. Que esta decisión tiene un elemento de dolor para mí como lo tendría para cualquiera», reconocía.

Tsipras recordó que el electorado le dio a Syriza un doble mandato: «estar a la altura» como oposición a la derecha y «cambia drásticamente para recuperar el Gobierno». «Debemos responder a este mandato popular. Reorganizarse inmediatamente y sin demora. No permitamos que se pierda ni un solo día tanto en la confrontación con el Gobierno de Nueva Democracia como en la confrontación con nuestras propias debilidades, patologías y problemas».

La renuncia de Tsipras no fue una sorpresa en el país, ya que la misma noche electoral puso su cargo a disposición del partido tras confirmarse la derrota en las urnas. En 2008, con apenas 33 años, Alexis Tsipras llegó a la dirección de la coalición de izquierda Synaspismos y la transformó en un partido único, Syriza, que logró llevar del 4% hasta el 36% de los votos y con el que ganó las elecciones en 2015. En el camino, el político progresista protagonizó un vertiginoso ascenso liderando el rechazo popular al entonces Ejecutivo socialista de Yorgos Papandreu y a la política de austeridad impuesta por la Troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional–, tras la firma en 2012 del primer rescate financiero para salvar al país de la bancarrota.

Convertido en el primer ministro más joven de la historia de Grecia tras arrasar en las urnas en 2015, Tsipras comenzó a aplicar su programa electoral, que incluía la paralización de las privatizaciones o ayudas para las clases más desfavorecidas en lo que supuso un claro desafío a las instituciones europeas. Y, entonces, llegó el caos. El Banco Central Europeo cerró el grifo y el mandatario heleno se vio obligado a decretar un «corralito».

Cinco meses después de llegar al poder, Tsipras convocó un referéndum para que los ciudadanos decidieran si aceptaban o no un rescate, que obligaba a su Gobierno a aplicar nuevos recortes. Más del 60% de los griegos votó en contra al grito de «acabemos con la austeridad». Pero la alegría que estalló aquel 5 de julio en las calles de Atenas se transformó poco después en decepción cuando, apenas unos días después de la consulta popular, Tsipras aceptó las draconianas condiciones del rescate, que incluían una reforma del sistema de pensiones y del mercado laboral.

En agosto, dimitió como primer ministro y convocó unas nuevas elecciones que volvió a ganar iniciando un segundo mandato en el que ya no tuvo más remedio que plegarse a las exigencias de los prestamistas internacionales. La «traición» del líder que surgió de la indignación griega durante los años más duros de la crisis marcó el principio del fin de su Gobierno, que perdió las elecciones de 2019 frente a la Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis. Una derrota que volvió a revivir el pasado domingo durante la repetición electoral que confirmó al líder conservador al frente del Ejecutivo.