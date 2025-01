"El alto el fuego es el primer tanto de la administración Trump"

¿Podemos hablar de un éxito de la adminitración Biden?

Biden pronunció su último discurso sobre política exterior el lunes 13 de enero. No abordó la guerra entre Israel y Hamas hasta el minuto 36 de un discurso de 40 minutos. Su administración no marcará goles en este tema. Biden, junto con su asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, el secretario de Estado Antony Blinken y los servicios de inteligencia estadounidenses junto con los servicios de inteligencia israelíes fallaron al no anticipar que el sufrimiento palestino que se remonta a la dispersión de 1948 mutaría en el crimen de guerra del 7 de octubre. Ese crimen de guerra está vinculado en la mente colectiva israelí a otras tragedias, incluido el Holocausto. La política de "abrazo de oso" de la administración Biden, que respaldaba las acciones militares israelíes, con algunas modestas excepciones, fue un fracaso. Con las 1.200 muertes israelíes debido al crimen de guerra cometido por Hamás el 7 de octubre, los 94 rehenes israelíes que permanecen en los túneles de Gaza y las 64.260 muertes palestinas (según la respetada y revisada revista The Lancet).El legado de la administración Biden en este tema es vergonzoso.

¿Qué supone el alto el fuego?

Si se logra un alto el fuego, será el resultado de la administración entrante de Trump y de la presión que su nuevo enviado en Medio Oriente, Steve Witkoff, ha ejercido sobre el gobierno israelí para que acepte una propuesta que ha estado vigente desde julio de 2024. Trump quiere eliminar la guerra entre Israel y Hamás de las pantallas de la televisión y las redes sociales estadounidenses; lo ve como una distracción. Y puede marcar un gol político con una victoria en política exterior al comienzo del segundo mandato, una victoria que Biden hizo casi todo lo posible para evitar con su interminable abrazo a Netanyahu.

¿Qué papel han jugado los países mediadores en el conflicto?

Qatar desempeña un papel importante como mediador entre Israel y Hamás. Al hacerlo, está llevando a cabo su política exterior de equilibrio estratégico, tratando de permanecer entre Estados Unidos y el mundo árabe, entre Israel y Hamás, y entre Irán y Arabia Saudita como un país dedicado a mantener buenas relaciones con todas las potencias clave. Estados Unidos, bajo la administración Biden, es un defensor de Israel. La política del presidente Biden de "abrazos de oso" con Netanyahu e Israel después del 7 de octubre lo ha dejado desempeñando un papel secundario en la mediación. Qatar es claramente la potencia destacada en las mediaciones.

¿Las situación en Siria ha tenido que ver en la firma del acuerdo?

El derrocamiento del régimen de Assad ha traído cierto alivio al pueblo sirio. El régimen fue cruel: 350.000 sirios han muerto a causa de Assad. HTS, la organización que ahora está en el poder, ha hecho de la reconciliación una prioridad, pero tendrán una influencia muy modesta en la mediación Hamás-Israel, aparte de proporcionar evidencia de que los regímenes malvados no están destinados a durar.

¿Qué sucederá ahora?

Las propuestas de alto el fuego sugieren que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán progresivamente de Gaza, creando una “zona de amortiguamiento” entre Israel y Gaza. Las FDI seguirían controlando el corredor de Filadelfia (la zona entre Israel y Egipto). Los recientes bombardeos israelíes contra supuestos emplazamientos militares de Hezbolá en el Líbano sugieren que Israel haría lo mismo en Gaza por casi cualquier motivo, real o fabricado. Sólo podemos esperar que el alto el fuego sirva como preludio de una visión que incluya un esfuerzo global para reconstruir Gaza y brindar el apoyo necesario para garantizar mejor la igualdad económica, religiosa y política entre israelíes y palestinos.