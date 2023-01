La detención de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, desata una batalla campal en Sinaloa

El Ejército mexicano ha detenido por segunda vez la madrugada del jueves a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo Guzmán con un papel importante en el Cartel de Sinaloa que lideraba su padre, ahora preso en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence en Colorado (EE UU). En un operativo en la ciudad de Culiacán Jesús María, militares de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina han vuelto a capturar a Ovidio Guzmán de 32 años, alias “El Ratón”, quién fue trasladado de Culiacán a las instalaciones militares del campo 1 de Ciudad de México en un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas. Posteriormente, el hijo de El Chapo ha sido enviado a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada para ser puesto a disposición de la Fiscalía.

Al igual que ocurrió en octubre de 2019, su detención ha provocado una oleada de violencia con coches y camiones bloqueando las calles de Culiacán como se puede ver en fotografías y vídeos que circularon por las redes sociales. Antes del amanecer, se produjeron tiroteos entre miembros del Cartel de Sinaloa y la Guardia Nacional. En las primeras horas del jueves, la incertidumbre ha invadido las calles de este estado, desiertas excepto por comandos del crimen organizado o las Fuerzas Armadas mexicanas.

Tras la detención, el Cártel de Sinaloa ha desatado su violencia con 19 de narco-bloqueos en varias zonas de este estado al noroeste de México, como confirmó el ministro de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, reportaba 18 bloqueos en diferentes ciudades: “Nueve en Culiacán, tres en Mochis y seis en Mazatlán”.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que gobierna México, ha confirmado que al menos 18 personas se encuentran heridas y están siendo atendidas en hospitales locales, entre ellos militares, presuntos miembros del Cartel de Sinaloa y civiles. “No estamos en una situación de alarma absoluta”, aseguraba Rocha.

Pese a ello, se han suspendido las clases escolares y todos los servicios públicos en la ciudad. El gobierno de Sinaloa ha enviado un mensaje a los trabajadores públicos para no presentarse a sus puestos de trabajo. Rocha ha insistido “a la ciudadanía” a “conservar la calma y resguardarse” en sus casas “en tanto no concluyan las acciones”. Aeroméxico ha denunciado que uno de sus aviones que se disponía a despegar en el aeropuerto de Culiacán hacia Ciudad de México ha sido atacado con un disparo de bala. La tripulación y los pasajeros se encuentran a salvo ya que la aeronave no llegó a despegar. Aeroméxico anunció la cancelación de todos sus vuelos desde y hacia Culiacán, Los Mochis y Mazatlán ante el riesgo de sufrir narco-atentados.

La liberación de 2019

Pese a la extrema violencia del narco, a última hora de la tarde hora peninsular española, primeras horas de la tarde en México, no había información oficial de víctimas ni de más detenciones. Tampoco de la liberación de Ovidio Guzmán, como ocurrió en octubre de 2019, cuando las autoridades lo detuvieron y lo soltaron a las pocas horas por orden del presidente López Obrador que justificó la polémica decisión para frenar la escalada de violencia del narco en respuesta al arresto.

El Gobierno del Estado de Nayarit, que limita con Sinaloa, ha reforzado las fronteras para evitar que el despliegue de la violencia se extienda a su territorio. Mientras que la embajada estadounidense en México emitió un mensaje a sus ciudadanos alertando de la situación: “Hay reportes de balaceras en varias partes del estado incluyendo Culiacán, Los Mochis y Guasave. Monitoren noticias. El Consulado les recuerda que el Departamento de Estado clasifica Sinaloa como nivel 4 ‘No Viajar’”.

“Abrazos no balazos”

Tras su primera detención en octubre de 2019, las autoridades mexicanas soltaron a las pocas horas a Ovidio Guzmán ante la amenaza del Cartel de Sinaloa de comenzar a asesinar civiles si no se liberaba a uno de los hijos de El Chapo, que junto a dos de sus hermanos forman un clan conocido como ‘Los Chapitos’. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), justificó su liberación “para evitar una masacre”. La oposición mexicana reprocha al mandatario de izquierdas su política contra los carteles del narco basada en el lema “abrazos y no balazos”. Pese al eslogan de AMLO, los enfrentamientos armados entre carteles y las Fuerzas Armadas continúan en un país desbastado por la violencia del n

El arresto se produjo cuatro días antes de la llegada a México del presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país ofrecía cinco millones de dólares por la captura de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”.

Biden asistirá a la cumbre de líderes de América del Norte en Ciudad de México, adonde fue trasladado el señalado narcotraficante en un avión de la Fuerza Aérea.