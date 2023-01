Al menos seis muertos en Alabama por las fuertes tormentas

Un gigantesco sistema de tormentas que se arremolinaba en el sur de EE UU mató al menos a seis personas el jueves en el centro de Alabama, informaron las autoridades, y generó un tornado que destrozó las paredes de las casas, derribó techos y arrancó árboles en Selma.

Ernie Baggett, director de emergencias en el condado de Autauga, )Alabama), dijo a The Associated Press que podía confirmar que seis muertes estaban dispersas en varias casas en la comunidad de Old Kingston. Baggett dijo que tanto las casas móviles como las casas convencionales resultaron dañadas. “Parece haber sido un par de casas diferentes donde la gente estaba en casa”, dijo Baggett.

Informó que al menos 12 personas resultaron heridas lo suficientemente graves como para ser trasladadas a hospitales por los servicios de emergencia. Baggett dijo que no sabía el alcance de sus heridas.

“Hay algunas casas que quedaron completamente destruidas y que aún no han sido registradas”, dijo el jueves por la noche el forense del condado de Autauga, Buster Barber, y agregó que los equipos “todavía están en el proceso de buscar entre los escombros”. El condado de Autauga está a 66 kilómetros al noreste de Selma.

Las autoridades estiman que entre 40 y 50 viviendas resultaron dañadas o destruidas por las tormentas que azotaron una franja del condado, informó Baggett. Dijo que las cuadrillas se concentraron el jueves por la noche en cortar árboles caídos para buscar personas que pudieran estar heridas. “La búsqueda y el rescate es realmente más lo que está sucediendo en este momento”, dijo Baggett.

En Selma, una ciudad grabada en la historia del movimiento por los derechos civiles, los edificios de ladrillo se derrumbaron, los vehículos quedaron de costado y los postes de tránsito quedaron esparcidos en el centro de la ciudad. Columnas de humo negro y denso se elevaban sobre la ciudad desde un incendio ardiendo. No se supo de inmediato si la tormenta causó el incendio.

A pocas manzanas del famoso puente Edmund Pettus de la ciudad, un símbolo perdurable del movimiento por el derecho al voto, la tormenta derrumbó edificios y los árboles bloquearon las carreteras.

El alcalde de Selma, James Perkins, dijo que no se han reportado muertes en este momento, pero los primeros en responder continúan evaluando el daño. “La gente ha resultado herida, pero ninguna víctima mortal”, dijo Perkins. “Tenemos muchas líneas eléctricas caídas. Hay mucho peligro en las calles”.

El “tornado grande y extremadamente peligroso” causó daños a medida que avanzaba por la ciudad histórica, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En todo el país, hubo 33 informes separados de tornados del Servicio Meteorológico Nacional hasta el jueves por la noche, con un puñado de advertencias de tornado aún vigentes en Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Sin embargo, los informes aún no se confirmaron y algunos de ellos podrían clasificarse más tarde como daños por viento después de que se realicen las evaluaciones en los próximos días.

En Alabama, hay daños “en todo Selma”, dijo el exsenador estatal Hank Sanders que le han dicho. “Un tornado definitivamente dañó a Selma. De hecho, golpeó nuestra casa, pero no de frente. Voló las ventanas del dormitorio y de la sala de estar. Está lloviendo a través del techo de la cocina”, dijo Sanders.

Selma, una ciudad de unos 18.000 habitantes, está a unos 80 kilómetros al oeste de Montgomery, la capital de Alabama. Selma fue un punto álgido del movimiento de derechos civiles. La policía estatal de Alabama atacó brutalmente a los negros que defendían el derecho al voto mientras marchaban por el puente Edmund Pettus el 7 de marzo de 1965. Entre los golpeados por los agentes del orden estaba John Lewis, cuyo cráneo se fracturó. Continuó una larga y distinguida carrera como congresista estadounidense.

Después de que pasó el tornado, Krishun Moore salió de su casa con el sonido de los niños llorando y gritando. Ella y su madre animaron a los niños a seguir gritando hasta que los encontraron a los dos en lo alto del techo de un apartamento dañado. Calculó que los niños tenían entre uno y cuatro años. Ambos están bien, dijo a través del mensajero de Facebook.

Malesha McVay condujo en paralelo al tornado con su familia. Ella dijo que estuvo a menos de una milla de su casa antes de girar repentinamente. “Nos detuvimos y oramos. Lo seguimos y oramos”, dijo. “Fue una cosa 100% de Dios que giró a la derecha antes de golpear mi casa”.

Ella tomó un vídeo del tornado gigante, que se volvía negro a medida que se alejaba casa tras casa. “Golpeaba una casa y se arremolinaba humo negro”, dijo. “Fue muy aterrador”.

Unos 40.000 clientes se quedaron sin electricidad en Alabama el jueves por la noche, según PowerOutage.us, que rastrea los apagones en todo el país.

En Georgia, unos 86.000 clientes se quedaron sin electricidad el jueves por la noche después de que el sistema de tormentas abriera un camino a través de una hilera de condados al sur de Atlanta.

La tormenta azotó Griffin, al sur de Atlanta, y los vientos dañaron un área comercial, informaron los medios locales. Una tienda de Hobby Lobby perdió parcialmente su techo y al menos un automóvil se volcó en el estacionamiento de un Walmart cercano.

También se informaron daños al oeste del centro de Atlanta en el condado de Douglas y el condado de Cobb, y el gobierno del condado de Cobb publicó un informe de daños que muestra una pared de bloques de cemento derrumbada en un almacén en los suburbios de Austell.

En Kentucky, el Servicio Meteorológico Nacional en Louisville confirmó que un tornado EF-1 azotó el condado de Mercer y dijo que los equipos estaban inspeccionando los daños en un puñado de otros condados. Hubo informes de árboles caídos, cortes de energía y otros daños dispersos por las tormentas que se desplazaron por el estado.

Tres factores, un ciclo climático natural de La Niña, el calentamiento del Golfo de México probablemente relacionado con el cambio climático y un cambio de tornados de oeste a este durante décadas, se unieron para hacer que el brote de tornados del jueves fuera inusual y dañino, dijo Victor Gensini. profesor de meteorología en la Universidad del Norte de Illinois que estudia las tendencias de los tornados.

La Niña, un enfriamiento de partes del Pacífico que cambia el clima en todo el mundo, fue un factor en la creación de una corriente en chorro ondulada que trajo un frente frío, dijo Gensini. Pero eso no es suficiente para un brote de tornado.

Lo que se necesita es humedad. Normalmente, el aire en el sureste es bastante seco en esta época del año, pero el punto de rocío fue el doble de lo normal, probablemente debido al agua inusualmente cálida en el Golfo de México, que probablemente esté influenciada por el cambio climático. Esa humedad golpeó el frente frío y todo estaba en su lugar, dijo Gensini. Agregue a eso el hecho de que en las últimas décadas los tornados se han estado formando generalmente más al este del río Mississippi y menos en lo que se considera callejón de tornados en las Grandes Llanuras.