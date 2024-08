Clinton bromea sobre el historial de Harris en McDonald’s y lanza pulla sobre la edad de Trump: "Sigo siendo más joven que él"

El expresidente de EE UU, Bill Clinton, pronunció este miércoles en la Convención Demócrata en Chicago uno de los discursos más cautivadores de la noche, improvisando y bromeando sobre cómo Kamala Harris, si es elegida, habrá batido su récord como el mandatario que más tiempo ha pasado en un McDonald's.

La vicepresidenta trabajó en un establecimiento de la cadena de comida rápida cuando estudiaba, una experiencia que ha sido mencionada varias veces en la convención, en un intento por definirla como defensora de la clase trabajadora.

"Cuando era joven, Harris trabajaba en McDonald's y saludaba a cada persona con una sonrisa radiante y preguntaba: '¿En qué puedo ayudarle?'. Ahora está en la cima del poder y sigue preguntando lo mismo", narró Clinton.

"Estaré muy feliz cuando ella entre en la Casa Blanca como presidenta, porque romperá mi récord como el mandatario que más tiempo pasó en McDonald's", añadió el exmandatario, recibido con ovaciones del público y quien se ha labrado su propia fama por su afición a la comida rápida.

Clinton comenzó su alocución agradeciendo al presidente estadounidense, Joe Biden, su "valentía, compasión, clase, servicio y sacrificio" al decidir poner fin a su campaña presidencial tras recibir presión interna de su partido y abrir el camino para Harris.

Durante el resto de su intervención, el político de Arkansas destacó la importancia de las elecciones de noviembre y afirmó que Estados Unidos se enfrenta a "una elección clara" entre dos visiones diferentes para el país. "Kamala Harris es la candidata para el pueblo y el otro tipo solo ha demostrado que piensa en sí mismo", declaró.

Clinton, que hizo varios comentarios improvisados, encontró también tiempo para lanzar una pulla sobre la edad del candidato republicano Donald Trump.

"Hace dos días cumplí 78 años, soy el hombre más longevo de mi familia en cuatro generaciones. Y de lo único que quiero presumir es que sigo siendo más joven que Donald Trump", dijo, provocando las risas del auditorio.

Asimismo, Clinton continuó arremetiendo contra Trump, en especial por el evidente egocentrismo de éste. "Contad los "yo" y no las mentiras", dijo, en una frase que no tiene gracia en español pero sí en inglés ("Count the "Is" and not the "lies"). Su tesis quedó reflejada en una frase: " Trump solo es "yo, mi, para mí".

Si gana en noviembre, Trump sería el presidente de mayor edad en llegar a la Casa Blanca con 78 años y 219 días, superando el récord que marcó Biden al tomar posesión con 78 años y 61 días.

Según informó la cadena CNN, Clinton rompió una copia del discurso que tenía preparado tras escuchar el martes por la noche la electrizante intervención del expresidente Barack Obama (2009-2017) ante la convención demócrata y decidió reescribirlo momentos antes de pronunciarlo este miércoles.

La tercera jornada de la Convención Demócrata, en la que el discurso estelar será el del aspirante a la vicepresidencia, Tim Walz, ha estado repleta de intervenciones de grandes figuras del partido, como la expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi y la música del cantante Stevie Wonder.

El artista, que en 2014 recibió de manos de Obama la Medalla de la Libertad, intervino para pedir elegir en noviembre "felicidad sobre rencor y amabilidad sobre discriminación" y "seguir, seguir intentando... alcanzar el terreno más alto", parafraseando el tema 'Higher Ground' que interpretó ante un público entregado.