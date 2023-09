Condenado a diez años de prisión otro exmiembro de la ultraderechista Proud Boys por el asalto al Capitolio

Continúa la purga por el asalto al Capitolio. Este viernes, otro exintegrante de la milicia ultraderechista Proud Boys, Dominic Pezzola, ha sido condenado a diez años de prisión por "conspiración sediciosa". Además, el juez de distrito Timothy Kelly le ha impuesto una multa de 700 dólares.

Los fiscales habían pedido una pena de 27 años de prisión contra el hombre, ha recogido la cadena ABC. Pezzola fue el primero que rompió una de las ventanas del edificio con un escudo antidisturbios, permitiendo así entrar a la turba. Posteriormente se grabó en vídeo fumando y celebrando la victoria del expresidente estadounidense, Donald Trump.

La cadena CNN ha explicado que los fiscales leyeron, a principios de semana, una declaración de Mark Ode, ex agente de la Policía del Capitalio que fue agredido por Pezzola en su intento de traspasar la seguridad para acceder al edificio. "Sentí que la vida abandonaba mi cuerpo", dijo. "Si estuviera aquí, le miraría a los ojos y me disculparía por todo el dolor que le he causado", ha aseverado Pezzola, quien se ha disculpado también con su familia y con todo el país.

La de Pezzola se suma a la condena de este jueves del líder de la milicia ultraderechista, Joe Biggs, que fue sentenciado a diecisiete años de cárcel por cargos de conspiración sediciosa en el mismo marco. El veterano del Ejército estadounidense que fue herido mientras servía en Irak y que posteriormente trabajó para la página web de teorías de la conspiración Infowars, ya había sido declarado culpable en mayo por conspiración sediciosa y otros cargos.

Stewart Rhodes, el fundador de Oath Keepers, otra de las milicias implicadas en los disturbios durante el asalto, fue condenado a 18 años de cárcel por un delito de conspiración sediciosa, la condena más alta impuesta por estos hechos.