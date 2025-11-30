Un español le puso su nombre: por qué este país del Caribe se llama "Antigua y Barbuda"

En torno a doscientas naciones en el mundo son reconocidos por la ONU como Estados soberanos e independientes, divididos entre los diferentes continentes que hay en el planeta. España, por ejemplo, es uno de los países más visitados del mundo y con más Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, y así, cada una de las naciones que existen. Algunas tienen una importante influencia española, como el caso de "Antigua y Barbuda", un país en el Caribe cuyo nombre lo puso un español tras el Descubrimiento de América.

Entre Antigua y Barbuda, las dos islas principales del archipiélago, hay aproximadamente cuarenta kilómetros. El 97% reside en Antigua, y la población permanente total del país es de unos 97.000 habitantes. Se convirtió en una nación soberana en 1981, aunque forma parte de la Mancomunidad de Naciones de Reino Unido.

El caso es que fue Cristóbal Colón (del que hay teorías que dicen que era español, mientras otras sostienen que era italiano o portugués) quien estuvo detrás de la denominación de "Antigua y Barbuda" a esta isla. Tras el Descubrimiento de América, se emprendió un segundo viaje al "Nuevo Mundo" y uno de los primeros territorios en inspeccionar fue la isla conocida de "la Antigua".

Era 1493, y ese islote estaba habitado anteriormente por la población indígena de los Arahuacos, que la denominaban "Wadadli". Así, la bautizó como Antigua en honor a la Virgen de la Antigua, cuya imagen se venera en la Catedral de Sevilla.

Colón también avistó la otra isla del archipiélago como es el caso de la Isla de Redonda (las tres islas están situadas entre las islas de San Cristóbal y Nieves, y Guadalupe, al este del Mar Caribe) a la cual llamó en un primer momento "Santa María la Redonda". Este peñón también era denominado "Ocamaniro" por los indígenas, y actualmente es dependiente de Antigua y Barbuda, aunque hay disputas con el gobierno de Montserrat, territorio británico de ultramar que también está ubicado en el Caribe.

Por otro lado, está "Waomoni", o lo que es lo mismo, la que sería Barbuda. Una de las teorías es que se le bautizó con ese nombre por las raíces aéreas de las higueras que había en la isla y que tenían el aspecto de barbas, aunque también se hace ilusión a que los indígenas arahuacos que habitaban el lugar tenían barbas densas. No obstante, no hay registros históricos de que Colón llegara a esta isla, sino los británicos, cuando la colonizaron en 1678.

Por qué Antigua y Barbuda lleva nombre español pero forma parte de la Mancomunidad de Naciones de Reino Unido

Después de varios años siendo administrada por los españoles, Antigua pasó a manos de los bucaneros. Se estableció así la primera colonia inglesa en 1632, de colonos que procedían de San Cristóbal. Por su parte, los ingleses llegaron a Barbuda en 1678. De esta forma, fue administrada por Reino Unido hasta su independencia total en 1981 y tras años de conflictos y disputas con el gobierno británico. Por su cercanía, fueron incluidas en una misma nación.

Si bien Antigua y Barbuda es un estado soberano reconocido por la ONU, también se incluye como miembro de la Mancomunidad de Naciones de Reino Unido, lo que hace que, a pesar de tener independencia, esté dentro de una monarquía constitucional con Carlos III de Inglaterra como su jefe de Estado.

Hoy en día, la "Commonwealth" está compuesta por 56 países independientes repartidos entre Oceanía, América, África y Asia, la mayoría con lazos históricos con el Reino Unido al haber formado parte del antiguo Imperio Británico. Entre ellos, también destacan europeos como Malta y Chipre, así como ha habido antiguos miembros que han abandonado la Mancomunidad como Irlanda