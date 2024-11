De promotor inmobiliario a presidente de Estados Unidos: así ha sido el ascenso de Donald Trump

Donald Trump se ha proclamado, por segunda vez, presidente de los Estados Unidos de América. El magnate estadounidense ha logrado hacerse tanto con los votos del Colegio Electoral, como el voto popular, imponiéndose a su rival demócrata, Kamala Harris. La contienda no ha sido tan ajustada como anticipaban las encuestas, además ha venido acompañada de otro logro para el Partido Republicano, que ha logrado hacerse con el control del Senado.

Un segundo mandato, en el que estará acompañado de su vicepresidente J.D. Vance, y que dará el pistoletazo de salida el próximo 20 de enero, con la simbólica ceremonia de toma de posesión a los pies de Capitolio. Su ascenso al poder, sin embargo, no ha estado exento de polémicas. Aunque la figura de Donald Trump se dio a conocer en el resto del mundo a raíz de la campaña electoral de 2016, en la que se enfrentó Hillary Clinton, lo cierto es que en Estados Unidos ya era una celebridad desde hacía años. Este ha sido su camino a la Casa Blanca.

Sus orígenes como promotor

Donald Trump nació en 1946 en Nueva York, hijo de Fred Trump, y María Trump. Trump completó su formación en la prestigiosa escuela Wharton School, y desde un primer momento, se vio atraído por el mundo inmobiliario, siguiendo el ejemplo de su padre, quien le ayudo a la hora de conseguir la financiación para reformar y abrir su primer hotel, el Grand Hyatt. Este proyecto acabó impulsando su carrera como promotor, para más adelante diversificar sus negocios. No obstante, su trayectoria empresarial no siempre estuvo en ascenso, en 1991 se vio obligado a declararse en bancarrota.

Paralelamente, comenzó a ganar notoriedad, gracias a la publicando su primer libro, "Trump: The Art of The Dead" en 1987 o con el estreno de su propio reality show en 2004, titulado "The Apprentice", un concurso en el que un grupo de empresarios competían para hacerse con 250.000 dólares, además de un contrario para dirigir una de las empresas de Donald Trump. Esta no fue la única vez que se le pudo ver a través de la pantalla. El empresario ha hecho varios cameos en series estadounidenses como "El Príncipe de Bel Air" protagonizada por Will Smith, o incluso en "Sexo en Nueva York".

Trump se postula como candidato

Fue en 2015 cuando el líder republicano anunció su intención de postularse a la Casa Blanca mediante un discurso pronunciado en la Torre Trump. Un discurso que sentó el tono de sus futuros mitines, ya que, por aquel entonces, ya arremetía duramente contra la inmigración. Fue cerca de un mes después, el 19 de julio, cuando pasó a convertirse oficialmente en el candidato presidencial del Partido Republicano, con Mike Pence como su compañero de fórmula.