Quién es Karina Milei, la gran arquitecta detrás del fenómeno Milei

Javier Milei nació el 22 de octubre de 1970 en Buenos Aires. Dos años después, nació su hermana menor,Karina Milei. Ella es el soporte emocional más importante en la vida del líder de La Libertad Avanza, así como un gran activo en su carrera política, estando detrás de muchos de los éxitos del recién electo presidente de Argentina.

Buenos Aires: Javier Milei (L), presidential candidate of the libertarian party La Libertad Avanza, and his sister Karina Milei wave at the campaign headquarters after their party's victory in the run-off election Camila Godoy DPA vía Europa Press

La infancia de los hermanos no fue fácil. Crecieron en Villa Devoto, un barrio situado al este de Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media. Tal y como ha relatado el propio Javier en alguna ocasión, su padre, Norberto Horacio Milei, solía recurrir al castigo físico, así como al abuso emocional con demasiada frecuencia. "De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida", relataba Javier Milei.

Esta difícil situación causó el alejamiento de Javier de sus padres, a quienes describía como "tóxicos", llegando incluso a afirmar en varias ocasiones que "para él estaban muertos". Sin embargo, después de años sin contacto con sus "progenitores" (como él mismo los llamaba), logró perdonarlos. La instigadora de esta reconciliación, al igual que de muchos otros aspectos positivos en la vida de Javier Milei, fue su hermana menor, Karina.

Karina solía dedicarse a los negocios familiares, pero ahora su foco es la carrera política de su hermano. Ella ha estado manejando su agenda durante una década, coordinando sus charlas y conferencias, actuando como intermediaria, y diseñando y tomando decisiones en su estrategia de campaña. Desde La Libertad Avanza, el partido que catapultó a Milei a la Casa Rosada, dicen que Karina “es quien tiene la última palabra”. De hecho, el propio Milei explicó en declaraciones a LN+ que “Siempre uno tiene que tener alguien a quien reportar. En mi caso yo reporto a mi hermana”.

Según el periódico argentino La Nación, Karina (también conocida como "la jefa" por Milei) ha estado detrás de algunas de las decisiones más audaces y efectivas de la campaña; como la gira de conferencias que Milei da por el país, donde imparte clases de economía y comparte los principios, ideas y fundamentos de la escuela austriaca que defiende. También fue responsable de la iniciativa de hacer una lotería con el salario y las dietas que Milei recibe por su cargo de diputado.

Es ella, Karina Milei, quien considera la imagen de su hermano como una valiosa marca que requiere cuidado y promoción constante. Por esta razón, ella presta atención meticulosa a cada aspecto de su puesta en escena. Esto incluye la selección de la música, la creación de vídeos para promocionar su trabajo, el diseño de la iluminación y muchos otros detalles que contribuyen a su presentación general. “Mi hermana siempre me espera en el escenario porque es la gran arquitecta”, afirmaba Javier Milei.

Javier Milei, presidential candidate of the Liberty Advances coalition, raises his arms at his campaign headquarters after polling stations closed during primary elections in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Aug. 13, 2023. Natacha Pisarenko AP

Pero, por encima de todo, Karina Milei es la principal compañera y soporte emocional de su hermano. Karina ha estado a su lado en cada paso de su carrera política, desde sus primeros días en la política hasta su reciente éxito; que es -en realidad- un éxito de ambos. Días antes de la elección, el entonces diputado y candidato explicó: “Si yo fuera presidente, creo que mi hermana jugaría el rol de primera dama”.