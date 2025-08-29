Reconocimiento a la Hispanidad en la Universidad de Lima

El periodista, escritor y empresario Jesús Ángel Rojo ha recibido el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), galardón concedido por su trayectoria y aportes en la defensa de la Hispanidad y la unión cultural a través de la comunicación, reconociéndosele en Perú como figura influyente del panorama mediático iberoamericano.

El acto académico se celebró bajo el lema “Internacionalización, liderazgo global y compromiso local”, en el auditorio San Pablo Segundo, ubicado en la calle Bolívar. Junto a Rojo también ha sido investido con la misma distinción el académico Víctor Espinosa, en un encuentro que reunirá a profesores, autoridades políticas y representantes del ámbito cultural.

La comunicación como puente entre pueblos ha sido defendida durante toda su carrera por Rojo, que sostiene que sin comunicación no hay entendimiento entre los pueblos. Bajo esa convicción, ha convertido su labor profesional en una verdadera misión: utilizar el poder de los medios de comunicación para recuperar los lazos culturales, históricos y afectivos del mundo hispano.

Como director del Grupo DT, y la televisora DTV, ha impulsado una política activa de cooperación internacional con medios de comunicación de Hispanoamérica. El intercambio de contenidos audiovisuales entre televisiones de España y América se ha convertido en una plataforma de unión y proyección cultural que trasciende las fronteras políticas y económicas.

Esta visión pionera busca reafirmar la hermandad entre España e Hispanoamérica, recuperando la memoria compartida, los vínculos de sangre y las raíces comunes que durante siglos han configurado un legado histórico único en el mundo. Una vida dedicada a la defensa de la Hispanidad.