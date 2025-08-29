Iglesias de Gaza rechazan desalojar a los 600 refugiados que acogen

"Abandonar la ciudad de Gaza e intentar huir hacia el sur sería nada menos que una sentencia de muerte", declaró el comunicado conjunto de los patriarcados greco-ortodoxos y latinos de Jerusalén el martes.

"Por esta razón, el clero y las monjas han decidido quedarse y seguir cuidando de todos los que estarán en los complejos", añadió el texto.

Se trata, según estimaciones de los patriarcados, de un poco más de 600 personas refugiadas en los recintos de la iglesia greco-ortodoxa de San Porfirio y la iglesia latina de la Sagrada Familia desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, tras el ataque de Hamás a Israel

Según el comunicado, muchos de ellos “se han visto recientemente debilitados y desnutridos”, acusando la hambruna que azota principalmente el norte de la franja tras dos años de guerra que ha acabado con los medios de subsistencia de los más de dos millones de habitantes del enclave. En los 23 meses de guerra los gazatíes dependen de la caridad exterior que debe entrar por cruces custodiados por Israel y uno por Egipto. La política declarada israelí ha sido la de dejar entrar mucho menos de lo necesario a lo largo de toda la guerra y durante casi tres meses impedir la entrada de cualquier producto. Por las nefastas consecuencias de esta política en la población civil, la presión internacional obligó al gobierno de Benjamin Netanyahu permitir la entrada de suministros. Aún así no entra la suficiente cantidad, la ONU estima que son necesarios 600 camiones diarios y entran entre 200 y 300, según el cuerpo coordinador de asuntos gubernamentales en los territorios palesinos, y muchos de los desnutridos ya necesitan asistencia médica para poder alimentarse, algo que no reciben.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, informó al gabinete de seguridad que la invasión comenzaría solo después del establecimiento de una zona humanitaria para los residentes de la ciudad.

Sin embargo, el comunicado de los patriarcados indicaba lo contrario: se habían dado órdenes de evacuación a barrios enteros, los ataques aéreos se estaban intensificando y se estaban derribando más edificios.

"Parece que el anuncio del gobierno israelí de que 'las puertas del infierno se abrirán' está adquiriendo formas trágicas", indicó el comunicado de los religiosos.

“No sabemos exactamente qué ocurrirá sobre el terreno, no solo para nuestra comunidad, sino para toda la población. Solo podemos repetir lo que ya hemos dicho: No puede haber un futuro basado en el cautiverio, el desplazamiento de palestinos ni la venganza”, añadió. El comunicado citó las declaraciones del Papa León XIV, hechas unos días antes: “Todos los pueblos, incluso los más pequeños y débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y sus derechos, especialmente el derecho a vivir en sus propias tierras; y nadie puede obligarlos al exilio”.

Los recintos de ambas iglesias han sido objeto de ataques desde el comienzo de la guerra. En octubre de 2023, 18 personas murieron en un ataque contra el recinto ortodoxo. Dos meses después, dos mujeres murieron por disparos de francotiradores al salir de la Iglesia de la Sagrada Familia, y en julio de 2025, tres murieron en un ataque israelí contra el recinto.

Una delegación encabezada por el patriarca ortodoxo Teófilos III y el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa llegó poco después del incidente para una visita de solidaridad con las comunidades cristianas de la ciudad, se reconoció como un acto muy infrecuente en el que Israel permitió la entrada de los clérigos y también de ayuda humanitaria que traían consigo.

La portavocía militar israelí informó que en los próximos días se construirán dos nuevos centros de ayuda humanitaria y distribución de alimentos en el sur de Gaza. Según las FDI, la decisión de establecer los nuevos centros se tomó “de acuerdo con la directiva de los líderes políticos”.

Una vez finalizada la construcción, la Fundación Humanitaria de Gaza gestionará un total de cinco centros de distribución de suministros, según el comunicado militar.

El Ejército añadió que se han distribuido al menos 2,3 millones de paquetes de alimentos semanales a familias de Gaza a través de los centros de ayuda existentes.

El miércoles, el portavoz del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, se dirigió a la población de la ciudad de Gaza diciendo que la evacuación de la urbe es “inevitable”, y añadió que cada familia que se reubique al sur recibirá la máxima ayuda posible.

Egipto entrena a palestinos para fuerza de seguridad en Gaza

El diario Wall Street Journal informó este jueves que Egipto está entrenando a cientos de palestinos para formar parte de una fuerza que proporcione seguridad a la Franja de Gaza una vez terminada la guerra.

Oficiales árabes que hablaron con el medio indicaron que los posibles miembros de la fuerza ya han comenzado su entrenamiento en materia de seguridad en academias militares egipcias, y que la mayoría de los palestinos provendrían de los servicios de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania.