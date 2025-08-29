El Ejército ruso le cortó la garganta antes de arrojarlo a una fosa común

Una historia estremecedora de la supervivencia de un soldado ucraniano es el ejemplo más reciente de torturas y asesinatos brutales perpetrados por el ejército ruso en Ucrania.

Vladislav, de 33 años, soldado de la Guardia Nacional de Ucrania, sobrevivió a torturas tras ser capturado por soldados rusos cerca de Pokrovsk. Los rusos le cortaron la garganta y lo arrojaron a una fosa común, pensando que estaba muerto. A pesar de la pérdida de sangre, el hombre sobrevivió y logró arrastrarse durante cinco días para llegar a las posiciones ucranianas.

Actualmente, Vladislav está recibiendo tratamiento en el hospital de Dnipro, cuyo director, Sergi Rizhenko, compartió la historia del soldado, quien fue visitado por corresponsales de “Suspilne”, un respetado medio público ucraniano.

“Cuando te cortan la garganta, cuando una persona está desangrándose, hay muy pocas posibilidades de sobrevivir”, dijo Rizhenko, revelando que es la primera vez en 11 años de guerra que este centro médico, que ha atendido a decenas de miles de soldados, trata una lesión de este tipo.

Aún recuperándose de heridas graves, Vladislav no puede hablar, con su garganta cubierta por un gran vendaje. En su lugar, escribe en un cuaderno que sostiene en sus manos, mientras está sentado en una silla de ruedas, para relatar su desgarradora historia.

Según él, Vladislav y otros soldados fueron capturados durante un intento de ayudar a una unidad ucraniana superada por un asalto ruso cerca de Pokrovsk, en la región de Donetsk, hace varias semanas. Vladislav fue llevado por la unidad rusa que lo capturó a un sótano donde había dos soldados, probablemente exreclusos, muchos de los cuales se unieron al ejército en Rusia.

Relata que otros siete exploradores ucranianos capturados, el menor de los cuales tenía unos 18 años, fueron mutilados frente a él: les arrancaron los ojos, les cortaron los labios, los órganos masculinos, las orejas y las narices. A Vladislav le cortaron la garganta y lo arrojaron a una fosa donde yacían otros cuerpos, pensando los rusos que todos estaban muertos.

“Afortunadamente para Vladislav, la fosa estaba llena de basura. Encontró una botella de vidrio rota y logró cortar la cuerda que ataba sus manos detrás de su espalda”, dijo su esposa Victoria.

Vladislav usó su ropa interior para vendar su cuello herido y comenzó a arrastrarse hacia las posiciones ucranianas. Esto le tomó cinco días, con su herida comenzando a pudrirse y Vladislav luchando contra la sed y los gusanos en su cuerpo.

En este momento, los médicos están planeando cirugías para ayudar a Vladislav a recuperar su capacidad para hablar y respirar por sí mismo. Vladislav escribe que desea regresar al frente: “Quiero que esas bestias sientan lo mismo que yo y nuestros siete compañeros asesinados sentimos en sus manos”.

Aunque la historia de Vladislav destaca por su crueldad, se han confirmado las muertes de al menos 245 soldados ucranianos poco después de rendirse o ser capturados por rusos en el campo de batalla, según videos y grabaciones de drones disponibles. Analistas militares ucranianos creen que es parte de la política deliberada rusa, con intención de infundir miedo en los soldados ucranianos y perturbar los esfuerzos de movilización en curso.