“El anuncio de la Comisión es una respuesta al movimiento de Trump”

¿Considera que el anuncio de Von der Leyer respecto al rearme europeo con un paquete de 800.000 millones será suficiente para impulsar la Defensa europea?

Sin duda, es un buen comienzo. Especialmente, si tenemos en cuenta que EE UU gasta cerca de 900.000 millones de dólares al año en la industria de Defensa. Sin embargo, dado que la Unión Europea no es un Estado y ese presupuesto representa el 1% del PIB, es a todas luces muy difícil que la UE gaste mucho dinero en Defensa. Este porcentaje del PIB que la UE puede gastar es una proporción bastante pequeña de la de los estados miembros de manera individual. Por lo tanto, ese porcentaje es lo que explicaría que la Comisión haya anunciado la creación de este fondo para financiar equipamiento militar

No hay duda de que la necesidad de aumentar el presupuesto en Defensa ocupa el debate político entre los estados miembros. ¿Cómo se va a financiar esta inversión?

Von der Leyen ha hablado de invertir 800.000 millones de euros a lo largo de varios años. Al parecer el modelo es solicitar fondos a cargo del presupuesto de UE utilizando el mismo modelo que durante la crisis del Covid, cuando la UE también proporcionó fondos para préstamos y subvenciones para los estados miembros. La diferencia sería que en esta ocasión, solo había fondos, es decir, que nada de subvenciones.

Como suele ocurrir cuando hablamos de asuntos relacionados con la Unión Europa, ¿hay consenso entre los estados miembros?

El jueves se reúnen en un Consejo extraordinario los estados miembros y veremos si hay una posición común. De momento, el anuncio de Von der Leyen fue hecho por la Comisión Europea, que es la institución iniciadora de las políticas de la UE. Los estados todavía tienen que aprobar lo anunciado por la Comisión. Sin duda, es una consecuencia de la reunión del pasado fin de semana entre Zelenki y Trump en el despacho oval, que obliga a la UE a tomar decisiones ahora que EE UU ha congelado su ayuda e implicación en la invasión rusa de Ucrania.

¿Estaría Europa preparada para un eventual ataque de Rusia?

Puede que la ofensiva rusa se recrudezca durante los próximos meses aprovechando que EE UU no presta más ayuda a Kyiv. No obstante no creo que otros estados miembros sean atacados por Rusia a corto plazo.

¿Qué podemos esperar de la reunión de mañana?

Se espera que los líderes europeos respalden el plan de la Comisión Europea anunciado por Von der Leyen. Quizá también anuncie alguna otra medida que ponga en valor su respaldo a Ucrania y su intención en trabajar conjuntamente en el rearme.