La guerra de Ucrania “frustró” los planes de China de invadir Taiwán

Rusia esperó a que finalizaran los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín para lanzar su ofensiva contra Ucrania. La competición no acabó hasta el día 20 de febrero, y en los días posteriores, el líder ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de Donetsk y Luhansk, aprobó que sus milicias pudieran actuar en regiones extranjeras y, tras aprobar la “operación militar especial”, las tropas rusas invadieron el territorio ucraniano.

En la ceremonia de apertura a principios de febrero, Putin había viajado a la capital china y se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, al que según la inteligencia estadounidense, le dijo que esperaría a que tuviera lugar la clausura de los Juegos Olímpicos. Una afirmación que sería agridulce para el mandatario asiático. Por un lado, Rusia no estropearía las ceremonias y el torneo, así como dejaría que Pekín se exhibiera ante el mundo. No obstante, frustraría los deseos de China de invadir Taiwán.

Según explica Financial Times, la invasión rusa a Ucrania podría haber alterado los cálculos de Xi en Taiwán. La respuesta de los países occidentales ha sido clave para que, acto seguido, China no emulara a Rusia: sanciones económicas, apoyo militar, aislamiento del mundo... Todo ello ha hecho ver al líder chino que la invasión no es algo sencillo, así como la resistencia ucraniana desbarató todos los planes y afirmaciones de la inteligencia rusa hacia el Kremlin, que aseguraban que “en unos pocos días”, el país se había sometido a Rusia, mientras que dos meses y medio después, las tropas ucranianas continúan defendiéndose y repeliendo los ataques rusos.

A principios de semana, el rotativo británico también aseguró que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, aprovechó una visita a Londres para enfatizar la importancia de una respuesta internacional decidida a la invasión de Ucrania para disuadir una posible acción de China contra Taiwán. Kishida le insistió a su homólogo británico, Boris Johnson, en que había una “transferencia directa” de los eventos recientes en Europa al este de Asia.

“Ucrania podría ser el este de Asia mañana”, dijo el líder nipón. “Una postura resuelta sobre Ucrania ayudaría a garantizar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, que es fundamental para la estabilidad de la sociedad internacional”.

La invasión de Ucrania dejó “inquieta” a China

El jefe de inteligencia de Taipéi, Chen Ming-tong, dijo a los legisladores que salvo una contingencia inesperada, “no era probable un ataque de China en los próximos tres años”, coincidiendo así con que la presidenta Tsai Ing-wen dejara el cargo.

Según Financial Times, el director de la CIA aseguró que China se quedó “inquieta” por la guerra de Ucrania.

Por otro lado, un disidente ruso en Francia, Vladimir Osechkin, abogado que dirige un sitio web que documenta los abusos en las cárceles rusas, explicó en marzo que las acciones de Moscú, sin darse cuenta, “atraparon a Pekín”, lo que obligó a los líderes chinos a frustrar sus propios planes de invasión. “Xi Jinping estaba considerando al menos tentativamente la captura de Taiwán en otoño, ya que necesita su propia pequeña victoria para ser reelegido para un tercer mandato. Ahora, después de los eventos en Ucrania, esta ventana de oportunidad se ha cerrado, lo que le da a Estados Unidos la oportunidad de chantajear a Xi y negociar con sus rivales en términos favorables”, decía.

18 aviones chinos entraron en el espacio aéreo de Taiwán

Este viernes, Taiwán denunció la segunda mayor incursión aérea de China en lo que va de 2022. En la incursión de este viernes participaron 18 aviones, incluyendo doce cazas de tipo J-11 y J-12 y seis bombarderos H-6, precisó el Ministerio taiwanés de Defensa.

Taiwán vive bajo la amenaza de una invasión de China, que en reiteradas ocasiones proclamó su intención de recuperar su soberanía. Además, cada vez menos países reconocen la soberanía de Taiwán. A día de hoy, solo 14 países apoyan a la isla. Las continuas disputas entre Taipéi y Pekín han elevado la tensión entre ambas regiones, aunque el poder económico chino es un factor determinante para que muchos apoyen al gabinete de Xi Jinping.