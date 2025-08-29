El Parlamento de Irán inicia el procedimiento para la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear

El Parlamento de Irán ha puesto en marcha este viernes el procedimiento para la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en respuesta a la decisión del E3 de iniciar el proceso para reactivar las sanciones contra Teherán por su programa nuclear, en medio de las crecientes tensiones durante los últimos meses en torno al mismo.

El diputado Hosein Alí Hayi Deligani, vicepresidente de una de las comisiones del Parlamento iraní, ha detallado que el plan contempla la retirada de Irán del Tratado y su protocolo adicional, la suspensión de cualquier negociación con Estados Unidos y los países del E3 (Reino Unido, Francia y Alemania) y el fin de la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), según un comunicado publicado por el Parlamento iraní en Telegram.

En 2015, Irán pactó un acuerdo con varias potencias mundiales para limitar su programa nuclear a cambio de levantar sanciones económicas. En 2018, Estados Unidos se salió del pacto de forma unilateral. Ahora, el principal desencuentro viene por el anuncio del E3 de reactivar sanciones contra Irán, alegando que no está cumpliendo con su parte del acuerdo.

Irán, por su parte, ha respondido que el E3 solo obedece a EEUU y que las sanciones son injustas e ilegales, por lo que su Parlamento considera salirse del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Además de dejar el TNP, apuntan a no negociar más con EEUU ni el E3 y cortar la cooperación con el organismo de la ONU que supervisa temas nucleares (OIEA).