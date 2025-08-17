Swatch se disculpa por un anuncio "racista" tras recibir una oleada de críticas desde China

Swatch Group emitió este sábado disculpas públicas en Instagram y Weibo (la red social china) por un anuncio de su colección masculina donde un modelo realizaba el gesto de "ojos rasgados", ampliamente percibido como estereotipo racista contra asiáticos. "Lamentamos cualquier angustia o malentendido causado", declaró la compañía, confirmando la eliminación "inmediata de todos los materiales relacionados a nivel mundial". La polémica surge en un contexto delicado para la marca, que reportó una caída del 7.1% en ventas durante el primer semestre atribuida principalmente al mercado chino.

Influencers chinos con millones de seguidores lideraron la condena: Mei Hua Long_MHL denunció "racismo hacia asiáticos", mientras Nie Hua Xiong afirmó que "disgustar a asiáticos y degradar a los chinos es terrible, especialmente cuando la industria relojera está en declive". En plataformas como RedNote, usuarios como Dylan subrayaron que el gesto "es un insulto histórico de los blancos hacia asiáticos", exigiendo boicots inmediatos. La controversia escaló hasta Reddit, donde usuarios cuestionaron cómo una marca global aprobó en 2025 contenido "culturalmente insensible".

Antecedentes y impacto financiero

Este no es un caso aislado: en 2023, Dior enfrentó críticas similares por un anuncio con modelo asiática tirando del párpado, y en 2018 Dolce&Gabbana provocó escándalo con spots que mostraban a una china comiendo pizza con palillos de forma "burlesca".

El incidente evidencia los riesgos que marcas globales enfrentan en China, donde los consumidores jóvenes son cada vez más vocales y conscientes.