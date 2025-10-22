Acceso

EE UU ataca otra supuesta narcolancha frente a costas de Colombia en el Pacífico

Al menos dos personas habrían muerto

Imagen de archivo
Imagen de archivo Europa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El Ejército de EE UU atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones en el Caribe para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, según reportan medios este miércoles. En el ataque, ocurrido en la noche de este martes, murieron dos o tres personas que se encontraban a bordo del navío, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

