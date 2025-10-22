¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 22 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, miércoles 22 de octubre

San Juan Pablo II – Papa y santo polaco, fue canonizado en 2014. Su papado fue uno de los más largos de la historia, y fue un líder carismático que dejó una profunda huella en la Iglesia y el mundo.

– Papa y santo polaco, fue canonizado en 2014. Su papado fue uno de los más largos de la historia, y fue un líder carismático que dejó una profunda huella en la Iglesia y el mundo. San Donato de Fiesole – Obispo de Fiesole en el siglo IX, originario de Irlanda, conocido por su piedad y milagros.

– Obispo de Fiesole en el siglo IX, originario de Irlanda, conocido por su piedad y milagros. San Felipe de Heraclea – Obispo y mártir durante la persecución de Diocleciano.

Vida y pontificado: Santa María Salomé

Santa María Salomé, también conocida como la madre de los apóstoles Santiago el Mayor y Juan el Evangelista, fue una de las mujeres que siguió a Jesús durante su ministerio. De acuerdo con los Evangelios, fue una de las discípulas más cercanas de Cristo y una testigo clave de su vida y pasión. Se cree que Salomé formaba parte del grupo de mujeres que asistieron a Jesús y a sus apóstoles, y fue una de las que estuvo presente en el momento de la crucifixión de Jesús.

El Evangelio de San Mateo menciona que Salomé fue una de las mujeres que, tras la muerte de Jesús, acudió al sepulcro con especias para ungir su cuerpo, lo que la convierte en una de las primeras testigos de la resurrección. Asimismo, es recordada por el episodio en el que pidió a Jesús, con fe maternal, que sus hijos, Santiago y Juan, tuvieran un lugar privilegiado en su reino (Mateo 20:20-21), lo que muestra su dedicación al seguimiento de Cristo.

Canonización y legado

Santa María Salomé fue venerada desde los primeros siglos del cristianismo, especialmente en la tradición de la Iglesia católica, que ha reconocido su fe y su rol en los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo. No existe una fecha específica de canonización oficial, ya que fue proclamada santa en los primeros siglos por aclamación popular y la veneración tradicional de los fieles.

El legado de María Salomé está vinculado a su papel como madre de dos de los apóstoles más cercanos a Jesús, y como una de las primeras testigos de la resurrección. Su dedicación y valentía al seguir a Jesús hasta la cruz y más allá la han convertido en un modelo de fe y devoción para muchas generaciones de cristianos. Es patrona de diversas localidades y tiene un lugar especial en la tradición cristiana, especialmente en la región del sur de Francia.

Exilio y muerte

Según algunas tradiciones, después de la crucifixión de Jesús, María Salomé fue exiliada junto a otras figuras bíblicas a la región de Provenza, en el sur de Francia. Se dice que huyeron de la persecución en Judea y llegaron en barco a las costas de lo que hoy se conoce como Saintes-Maries-de-la-Mer, un pequeño pueblo costero. Este lugar ha sido venerado como el sitio de desembarco de María Salomé, junto con otras mujeres como María Magdalena y María de Cleofás, lo que ha dado origen a una importante tradición local.

Santa María Salomé murió en esta región de Francia, y sus restos, según la leyenda, fueron depositados en una capilla que más tarde se convirtió en lugar de peregrinación. Su tumba es venerada en la iglesia de Saintes-Maries-de-la-Mer, donde cada año se celebran fiestas en su honor.

Su muerte en el exilio no ha hecho más que consolidar su imagen de fortaleza y fe, haciéndola un símbolo de esperanza para los fieles que enfrentan adversidades.