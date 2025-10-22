La emoción de Mariló Montero tras la boda de Alberto Herrera, y Blanca Llandres: "He visto el amor encarnado en las lágrimas de mi hijo"

El pasado sábado 18 de octubre, Alberto Herrera y Blanca Llandres dieron el "sí, quiero" en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ante numerosos invitados. Mariló Montero, madre del novio y madrina del evento, fue una de las grandes protagonistas del día y acaparó todas las miradas a su llegada al templo. Toda la familia vivió uno de los días más emotivos de sus vidas y ahora, la periodista, ha dedicado unas bonitas palabras de agradecimiento en Instagram tras la boda de Alberto.

La emoción de Mariló

"Quiero —y necesito— dar las gracias. Gracias al amor. Al amor que se profesan dos bellísimas personas: mi nuerita, Blanca Llandres, y mi hijo, Alberto. He visto, con los ojos del corazón de una madre, el amor encarnado en las lágrimas de mi hijo emocionado, esperando en el altar de @madredelacaridad la llegada de su esposa… y de su futuro hijo", comienza diciendo Mariló en su última publicación de Instagram.

"Gracias al padre Francisco Varela, cuya generosidad nos permitió vivir una ceremonia donde pudimos expresar el amor a través de nuestras voces. Gracias a mi querido amigo y maestro, el compositor Manuel Marvizón, por crear una marcha nupcial de ensueño. Gracias al Coro de Sanlúcar y al Coro del Liceo de Moguer, por tanto arte y tanta emoción", agradece en el escrito la periodista.

Tampoco han faltado palabras para Rocío Crusset, su hija y diseñadora del vestido de novia de Blanca junto a Nicolás Montenegro. "A mi hija Rocío, por su lectura perfecta, por su candor… y por ser mi confidente, mi guardiana en la vida", confiesa Mariló. "Gracias al amor de dos seres que comienzan juntos el camino, y a su familia, que nos ha devuelto el sentir más valioso de la existencia y del Ser: el amor", añade.

De entre todos los agradecimientos, destaca uno por encima del resto: "A las monjitas de Santa Clara, porque, tras entregarles todos los huevos posibles de las gallinas ponedoras, rezaron con fe por el nuevo matrimonio… y porque no lloviera". Tal y como dice esta tradición centenaria, los novios llevan 12 huevos a las monjas Clarisas pedirle que interceda por el buen tiempo para una importante celebración.

Mariló Montero, abuela

Será en los próximos meses cuando Mariló se convierta en abuela primeriza. Sobre el embarazado de Blanca, Alberto Herrera se sinceró en la COPE tras su enlace. "Hay muchos medios diciendo que Blanca y yo nos hemos casado porque ella está embarazada, y quería contar que no es así", comenzó diciendo el periodista. "Puede que sea una intimidad, pero el embarazo fue consecuencia de la pedida de mano. Porque uno, en fin, cuando entra en estas etapas de la vida, se va enterando de que embarazar no es tan fácil. Entonces, cuando yo le pedí matrimonio, le dije: 'Gorda, ¿jugamos sin portero a las cosas?' Y así es como llegó…. ¡qué queréis que os diga!", confesó Alberto Herrera con total naturalidad.