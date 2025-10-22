Leire Díez denuncia que el fiscal Grinda le filtró documentos "confidenciales" y por una "pelea" rompieron la relación

Como anunció este misma mañana que haría, Leire Díez ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el fiscal José Grinda.

En ella, a la que ha tenido acceso en primicia LA RAZÓN, le acusa de un total de cinco delitos: denuncia falsa, revelación de secretos, amenazas, coacciones y cohecho.

La exmilitante del PSOE asegura al fiscal general del Estado que la denuncia que, previamente, presentó contra ella Grinda por intento de soborno es "absolutamente falsa". Y pone en conocimiento de Álvaro García Ortiz una serie de irregularidades que, sostiene, habría cometido este miembro de la Fiscalía Anticorrupción en los últimos años.

Díez asegura que el fiscal "filtró decenas de documentos e informaciones confidenciales" del Ministerio Fiscal, relativas principalmente al "caso Tándem", al medio "Crónica Libre" -del que ella misma es socia fundadora y accionista-, así como a sus periodistas.

Lo habría hecho, según se especifica en la denuncia, "para que el medio escribiera artículos en su beneficio". Por ello, le atribuye a este fiscal, ante su máximo responsable, el haber cometido un delito de revelación de secretos de manera continuada.

Esta mujer ha trasladado a la FGE que la relación "de amistad" entre Grinda y el citado medio "se rompió abruptamente, con amenazas por parte del fiscal incluidas".

El origen del fin de su vínculo fue -sostiene- que ella misma y otros compañeros periodistas observaron en la documentación que les hacía llegar que "las causas tenían apariencia de haber sido inventadas y que el fiscal habría aceptado algún tipo de favor a cambio de protección y ayuda en los medios". "Todos estos hechos están documentados por conversaciones de audios entre nuestro periódico y Grinda", avisa, en este sentido.

La pelea entre el fiscal y el medio de Díez habría tenido lugar "en mayo de 2023" y la disputa -afirma ella- "quedó grabada en un grupo de WhatsApp en el que hay ocho participantes, testigos de la disputa".

En base a ello, Díez defiende que "es materialmente imposible" que hubiese tratado de chantajear al representante del Ministerio Público. Como él ha denunciado ante sus superiores que ocurrió el pasado febrero.

Díez reitera que nunca podría haber ocurrido porque "se adoptó la medida de cortar completamente la relación con Grinda en todos los ámbitos y nadie de nuestro periódico ha mantenido conversación ni directa ni indirecta con este señor".

En definitiva, traslada a García Ortiz que Grinda interpuso la denuncia contra ella (por el investigado chantaje) para que sirva "de excusa sobre el comportamiento contrario a la Ley y al Estatuto Fiscal desarrollado" por él "a lo largo de muchos años".

"El único error cometido por mí misma ha sido no haber denunciado estos hechos cuando se descubrieron y, simplemente, decidir pasar página y olvidarme de este fiscal atendiendo a la protección de las fuentes. Pero el acoso al que nos vemos sometidos y el abuso que supone que un funcionario haga denuncias falsas para perseguir a periodistas hace pertinente que se denuncie", acaba diciendo en su escrito dirigido a la cúpula fiscal.