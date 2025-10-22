Adiós a las regletas: Aldi ofrece una opción estética y cómoda

Si tu casa tiene ya algunos años, es probable que te ocurra lo mismo que a muchos: los enchufes se han quedado cortos. Hace apenas veinte años, contar con una o dos tomas por habitación parecía más que suficiente. En un dormitorio, por ejemplo, el enchufe doble junto a la mesilla bastaba para la lámpara y el cargador del móvil.

Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado por completo. Entre los auriculares inalámbricos, el reloj inteligente, la batería externa o el lector de libros electrónicos, la cantidad de dispositivos que requieren carga ha crecido considerablemente. La solución rápida suelen ser las regletas, aunque resultan poco estéticas y terminan llenando de cables el suelo o la mesilla de noche.

La propuesta de Aldi para acabar con las regletas

Aldi ha anunciado el lanzamiento, hoy miércoles 22 de octubre, de un dispositivo pensado precisamente para resolver este problema. Se trata de un enchufe compacto y multifuncional, diseñado para ofrecer varias opciones de conexión sin ocupar espacio ni afectar la decoración.

Este modelo combina la salida tradicional de corriente con dos puertos USB adicionales (USB-A y USB-C), todo integrado en un mismo adaptador. Solo hay que conectarlo a cualquier enchufe de la vivienda para empezar a utilizarlo.

Además, incluye un cable USB-C de 60 centímetros, perfecto para cargar dispositivos cercanos sin necesidad de recurrir a cables sueltos. Cuando no se usa, el cable se recoge fácilmente, manteniendo el área ordenada y libre de enredos.

Este práctico enchufe de Aldi, que ofrece tres salidas distintas, estará disponible por tiempo limitado a un precio de 7,99 euros. Una alternativa funcional y económica para quienes buscan más conectividad sin llenar la casa de cables.