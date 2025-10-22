Directo
Real Madrid - Juventus, en directo hoy: jornada 3 de la fase liga de la Champions League
El Real Madrid, que es colíder de la competición, busca una nueva victoria europea ante los italianos que suman dos empates
Real Madrid - Juventus: jornada 3 de la fase liga de la Champions League, en vivo online
El Real Madrid aspira a seguir en los puestos altos
El Santiago Bernabéu presenciará un gran partido antes de la gran cita de este fin de semana ante el F.C. Barcelona.
La Juve, en busca de su primera victoria
El conjunto italiano llega a la cita con la necesidad de sumar su primera victoria en la presente edición de la Champions League. Los de Igor Tudor suman dos empates en las dos primeras jornadas.
En su estreno, los de Turín empataron ante el Borussia Dortmund (4-4) en un partido frenético, y en su visita a Villarreal acabaron sumando otro punto que les colocaba fuera de puestos de clasificación.
Por ello, el partido de hoy resulta clave para las aspiraciones de los italianos.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este Real Madrid-Juventus de la jornada 3 de la fase liga.
