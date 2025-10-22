Real Madrid - Juventus, en directo hoy: jornada 3 de la fase liga de la Champions League

El conjunto italiano llega a la cita con la necesidad de sumar su primera victoria en la presente edición de la Champions League. Los de Igor Tudor suman dos empates en las dos primeras jornadas.

En su estreno, los de Turín empataron ante el Borussia Dortmund (4-4) en un partido frenético, y en su visita a Villarreal acabaron sumando otro punto que les colocaba fuera de puestos de clasificación.

Por ello, el partido de hoy resulta clave para las aspiraciones de los italianos.