EEUU negocia con Rusia y Ucrania en secreto en Abu Dhabi para acabar con la guerra

Altos funcionarios de Estados Unidos está manteniendo conversaciones secretas con representantes de Rusia y de Ucrania en Abu Dhabi en un claro intento de avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra después del diálogo iniciado a la luz pública este domingo en Ginebra. El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y una delegación rusa se reunieron anoche para discutir la propuesta de paz de la administración Trump, según informa Financial Times.

Para hoy está prevista una reunión de Driscoll con el jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, según revela el medio citado. Anoche, el Kremlin rechazó una contrapropuesta europea que plantea cambios clave en los planes estadounidenses. Esta propuesta incluye no entregar territorio ucraniano o prohibir que el país se una a la OTAN.

También ha trascendido que Donald Trump y Zelenski negociarán el resto de un acuerdo de paz para Ucrania cara a cara para perfilar los detalles del acuerdo de paz. Pese al nuevo acuerdo retocado de 19 puntos, se espera que las decisiones más sensibles políticamente las tomarán los presidentes de ambos países en posteriores rondas de negociaciones directas.

Estas conversaciones podrían comenzar esta semana y no se descarta que Zelenski pueda viajar a Washington. Los principales puntos de fricción incluyen la cuestión de los intercambios de territorios y una nueva relación de seguridad entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia.

A pesar de que los líderes europeos fueron muy cautelosos a la hora de criticar los esfuerzos de Trump, Emmanuel Macron ha declarado este martes que la propuesta de paz del presidente estadounidense debe ser "mejorada". "Queremos la paz, pero no queremos una paz que suponga una capitulación de Ucrania", añadió el presidente francés. El primer ministro británico, Keir Starmer, presidirá hoy una reunión virtual con líderes de la "coalición de países voluntarios" para discutir el plan revisado de Europa para la paz en Ucrania.

Ataque mortal de Ucrania sobre Rusia

Durante la noche, a pesar de las conversaciones de paz, Rusia lanzó misiles y drones sobre Kiev, alcanzando edificios residenciales y matando al menos a seis personas. Por su parte, Ucrania lanzó una oleada masiva de drones que impactaron en el sur de Rusia, dejando un saldo de al menos tres muertos y 16 heridos, según informaron funcionarios locales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado un total de 249 vehículos aéreos no tripulados sobre varias regiones, con la concentración más significativa sobre el Mar Negro (116) y las regiones meridionales de Krasnodar y Rostov (92). En Rostov, el gobernador Yuri Slyusar confirmó los decesos y reportó daños considerables, incluyendo la afectación a un taller de pintura, un almacén, cuatro edificios de apartamentos y 12 casas.

Paralelamente, el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, describió el evento como "uno de los ataques más importantes y prolongados" del "régimen de Kiev" sobre su región. Además, un video no verificado que circula en Telegram muestra el momento en que un dron presuntamente impacta y explota en una bola de fuego en un gran edificio de apartamentos residenciales en Novorossiysk, sede de un importante puerto petrolero, intensificando la preocupación sobre la escalada de estos ataques aéreos.