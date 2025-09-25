Una banda de narcotraficantes transmite por TikTok la violación, tortura y asesinato de una niña de 15 años y dos mujeres en México

México se enfrenta a uno de los crímenes más atroces registrados en los últimos años: una banda de narcotraficantes violó, torturó y asesinó a tres mujeres, una de ellas menor de edad, y transmitió el horror en directo por TikTok. El caso, vinculado a un ajuste de cuentas entre grupos criminales, ha desatado una ola de indignación nacional e internacional.

Las víctimas fueron identificadas como Lara Gutiérrez (15 años), Brenda del Castillo y Morena Verdi, quienes fueron engañadas con la promesa de asistir a un evento privado. Una vez en el lugar, fueron retenidas, sometidas a brutales agresiones y asesinadas. El crimen se cometió en una vivienda conocida por los investigadores como “la casa del horror”.

Lo más escalofriante del caso es que los asesinos decidieron documentar y transmitir en vivo la violencia a través de TikTok, en un grupo cerrado de aproximadamente 45 personas. Esta exhibición de barbarie revela un nivel de deshumanización y sadismo que ha encendido las alarmas sobre el uso de redes sociales como plataforma para el terror.

Las autoridades han detenido a ocho personas, entre ellas tres ciudadanos mexicanos y un extranjero. El presunto líder de la banda habría huido del país, y se ha convertido en el principal objetivo de la investigación. La policía trabaja para identificar a todos los implicados, tanto autores materiales como intelectuales.

Familiares de las víctimas han exigido justicia y respeto, rechazando cualquier estigmatización. “Ninguna vida merece un final tan atroz”, declaró Josefina del Castillo, familiar de Brenda y Morena.

El fiscal encargado del caso lo ha descrito como “el más sórdido y horroroso” que ha enfrentado, subrayando la brutalidad sin precedentes de los hechos. Las autoridades han prometido una respuesta firme y coordinada para evitar que este tipo de crímenes queden impunes.