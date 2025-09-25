Una mujer es acusada en Nueva York de drogar con fentanilo a cuatro hombres para robarles

Tabitha Bundrick, de 36 años, ha sido formalmente acusada de una serie de crímenes que han sacudido a la comunidad de Washington Heights, en Manhattan. EE UU. Según el fiscal de distrito Alvin L. Bragg, Bundrick habría ejecutado una serie de acciones “meticulosamente planificadas”, utilizando fentanilo para incapacitar a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

La acusada enfrenta 11 cargos, entre ellos asesinato, robo, allanamiento y agresión, tras una secuencia de episodios que revelan un patrón criminal inquietante. En uno de los casos más graves, Bundrick se hizo pasar por vendedora de jabón y ofreció encuentros sexuales a cambio de dinero. Una vez en el apartamento, suministró una mezcla de drogas con fentanilo que provocó la muerte de Mario Paullan, de 42 años.

Otro episodio mortal involucró a Miguel Navez, de 39 años, quien fue hallado sin vida tres días después de un encuentro con Bundrick. La tercera víctima fatal, Abrihan Fernández, de 34 años, fue seguida hasta su edificio y expuesta a una dosis letal de la sustancia.

La defensa ha intentado presentar a Bundrick como una mujer vulnerable, víctima de abusos en su infancia y con limitaciones intelectuales, alegando que compartía drogas como mecanismo de supervivencia. Sin embargo, los fiscales insisten en que, aunque no haya existido una intención explícita de matar, Bundrick era plenamente consciente de la naturaleza letal del fentanilo.

Este caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el uso de sustancias adulteradas en Nueva York. El fiscal Bragg ha sido tajante: “Este tipo de conducta despiadada no será tolerada”.