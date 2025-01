Un banquero, abogados y un amigo de la familia: estos son los principales candidatos para suceder a Trudeau en Canadá

El pasado lunes, el hasta ahora presidente de Canadá, Justin Trudeau, anunció que dimitará de sus funciones como presidente de Canadá y como líder de su formación, el Partido Liberal, poniendo fin así a casi una década en el poder.

Así lo enunció el mandatario en una rueda de prensa, en la cual Trudeau dejó claro que no se considera la persona más óptima para liderar el país debido a batallas internas contra personas de su gobierno y partido: "Me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas no puedo ser la mejor opción en esas elecciones".

Con ello, se abre la línea de sucesión dentro del partido, que celebrará elecciones el próximo 24 de marzo, fecha hasta la cual Trudeau permanecerá como cabeza de la formación y presidente de Canadá. Entre los motivos de postergar la dejación de su cargo, según los periódicos y televisiones canadienses, es que la nación norteamericana cuente con presidente cuando suceda la investidura de Donald Trump, el próximo 20 de enero.

Ahora, se abre una carrera para conseguir el liderazgo liberal, y ya diferentes medios como Bloomberg o Politico ya han aportado hasta cinco posibles candidatos que pudieran presentarse a las próximas elecciones canadienses, que serán organizadas, seguramente, en octubre de este año 2025.

Canada Trudeau ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Los candidatos al liderazgo liberal

Concretamente, Bloomberg y Político convergen en cinco candidatos que parten como favoritos si se presentan al liderazgo del Partido Liberal canadiense, formando todos ellos parte del gabinete de Trudeau en mayor o menor medida.

Mark Carney

Uno de los que cuenta con más papeletas para presentarse y ganar es el que ha sido consejero económico de Trudeau y antiguo gobernador del Banco de Canadá. Con 59 años de edad, no se ha presentado anteriormente para puestos gubernamentales, aunque estuvo a punto de hacerlo a finales del año pasado.

Concretamente, y según reporta Bloomberg, Trudeau le ofreció dos opciones: un asiento en la Casa de los Comunes o un puesto gubernamental. Creyendo que había un acuerdo, fue esto lo que provocó que Trudeau provocase la dimisión de Chrystia Freeland como ministra de finanzas, lo que, a posteriori, sirvió para que el hasta ahora presidente perdiese todos sus apoyos y anunciase su dimisión.

Canada Trudeau What's Next ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Volviendo a Carney, posee una dilatada experiencia laboral en Goldman Sachs, concretamente en sus sucursales de Londres, Tokio, Nueva York y Toronto, que le sirvió para tener un asiento en la mesa de expertos para paliar la crisis de Lehman Brothers de 2008.

Cinco años después, en 2013, consiguió convertirse en el primer extranjero que consigue el puesto como gobernador del Banco de Inglaterra, antes de volverse a Canadá durante la pandemia del Covid-19, donde ha desempeñado su labor en el sector privado hasta que fue contratado por Trudeau como consejero.

Dominic LeBlanc

Otro de los que podría postularse para la cabeza del Partido Liberal es Dominic LeBlanc, de 57 años, quien cuenta como lazos de amistad casi familiares con la familia Trudeau, ya que fue ministro con el padre de Justin, Pierre Trudeau. Años después, en 2008, intentó ser cabeza del Partido Liberal, y años después, en 2012, apoyó a Trudeau en su elección en 2012 como líder de la formación.

A día de hoy, se convirtió en uno de los últimos aliados de Trudeau en el gobierno, y por ello llegó a convertirse en ministro de finanzas tras la salida de Freeland y, anteriormente, como responsable de seguridad pública. De hecho, fue LeBlanc el que acompañó a Trudeau en la cena que tuvo con Trump en la residencia de este último en Mar-a-Lago, en noviembre, según mencionó Bloomberg.

Mélanie Joly

Abogada de 45 años, consiguió convertirse en 2021 en ministra de Asuntos Exteriores tras la tercera victoria electoral de Trudeau, siendo así la cabeza del posicionamiento canadiense de los conflictos en Ucrania e Israel, así como desencuentros con la India a raíz de un asesinato de un activista Sikh en octubre de 2023.

Asimismo, Joly también participó en el fin de la conocida como "la guerra del whisky" con Dinamarca, que tenía como protagonista la isla ártica de Hans, donde trabajaron hasta "26 ministros de exteriores", según la abogada.

Anteriormente, en 2013, se postuló para la alcaldía de Montreal, quedando en segundo lugar en la que fue su primera elección.

Francois-Philippe Champagne

Champagne, de 54 años, ya manifestó que quería convertirse en el primer ministro canadiense en 2009, antes de ser elegido por primera vez en el parlamento. Años después, consiguió puestos de relevancia como ministro de Comercio (2017), Asuntos Exteriores (2019) y, en este último mandato como titular de Innovación, Ciencia e Industria, que se une con su experiencia en la abogacía en las firmas de ABB y Amec Plc.

Su labor más destacada fue el bloqueo de las inversiones chinas en Canadá, con la prohibición de Huawei de poner comunicaciones 5G en el país o el cierre de TikTok en el país, a la vez que ha intentado atraer inversiones extranjeras a través de subsidios a empresas como Honda y Volkswagen para la instalación de las cadenas de valor para la fabricación de piezas para vehículos eléctricos.

Anita Anand

Graduada en derecho por la Universidad de Toronto, saltó a la política en 2019 y Trudeau la escogió como ministra de Servicios Públicos, convirtiéndose así en la primera persona hindú como miembro del gabinete del gobierno canadiense en la historia.

Dos años después, en 2021, se convirtió en ministra de Defensa, siendo la titular del cargo cuando empezó la guerra de Ucrania, siendo Canadá de las primeras naciones en enviar ayuda militar al régimen de Kyiv. En 2023, Anand se convirtió en la Secretaria del Tesoro, mientras que en los últimos meses del mandato de Trudeau, consiguió el cargo de ministra de Transportes.