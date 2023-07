Biden reconoce por primera vez a su séptima nieta: «No es una cuestión política, es una cuestión familiar»

Nadie escapa de los problemas familiares, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Joe Biden arrastra una vida política –y personal– salpicada por los continuos escándalos de su segundo hijo, Hunter Biden. Drogas, negocios turbios, fotografías íntimas y un sinfín de controversias que siguen condicionando el primer mandato del líder demócrata, que aspira a presentarse de nuevo en 2024. Una de ellas tiene que ver con la existencia de una niña de cuatro años llamada Navy. Es hija no reconocida de Hunter y, por extensión, nieta del presidente. Pero Biden no la había reconocido públicamente, hasta ahora.

«Jill y yo sólo queremos lo mejor para todos nuestros nietos, incluida Navy», declaró el viernes el presidente en una entrevista con la revista People. Era la primera vez que mencionaba en público el nombre de sus séptima nieta, nacida fruto de la relación entre Hunter y la stripper Lunden Roberts.

El inquilino de la Casa Blanca esperó hasta ver resueltos los problemas legales de su hijo en relación con las pruebas de paternidad y la manutención de la niña. En 2019, Roberts presentó una demanda de manutención contra Hunter en un tribunal de Arkansas. El vástago del presidente recogía en sus memorias, publicadas en 2021, que su encuentro con Roberts se produjo cuando estaba sumido en una profunda adicción al alcohol y las drogas. «No recordaba nada de nuestro encuentro», escribió entonces. «Esa es la poca conexión que tenía con nadie. Era un desastre, pero un desastre del que he asumido la responsabilidad».

Finalmente, la justicia corroboró que Hunter era el padre de la niña a través de pruebas de ADN. Sin embargo, en los documentos judiciales de junio no se indica la cuantía de la pensión alimenticia que recibirá Navy. Hunter tiene otros cuatro hijos, entre ellos Beau, que lleva el nombre de su hermano mayor, fallecido en 2015. Pero Navy, que ha crecido con su madre en Arkansas, apenas ha tenido contacto con su padre. Ahora, el presidente asegura que su hijo está trabajando con Roberts para «fomentar una relación que redunde en beneficio de su hija, preservando su intimidad en la medida de lo posible de cara al futuro».

«Esto no es una cuestión política, es una cuestión familiar», puntualizó Biden. No obstante, el presidente había recibido duras críticas por parte de demócratas y republicanos por no haber reconocido a la niña. Un hecho que, sostienen, rema en contra de su imagen pública de hombre de familia. Elise Stefanik, congresista republicana por Nueva York, acusó a Biden de comportamiento «frío, despiadado, egoísta y cobarde» tras la conclusión de la batalla legal de Hunter y Roberts. «Todos los estadounidenses saben que Joe Biden debería haber hecho lo correcto hace años y haber reconocido a todos sus nietos», remató.