Boris Johnson se reunió en secreto con Nicolás Maduro en Venezuela en febrero

El ex primer ministro británico Boris Johnson viajó extraoficialmente el pasado febrero a Venezuela para reunirse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó este domingo 'The Sunday Times'. El periódico reveló que Johnson, que gobernó en el Reino Unido entre julio de 2019 y septiembre de 2022, voló en un avión privado tras pasar unas vacaciones con su familia en la villa de un pariente lejano canadiense en la República Dominicana.

Días después de entrevistarse con Maduro a las afueras de Caracas, durante una estancia de menos de 24 horas en Venezuela, el exmandatario fue a Ucrania para verse con su presidente, Volodímir Zelenski, en el segundo aniversario de la guerra con Rusia. Según el 'Times', Johnson hizo estas gestiones por su cuenta aunque informó al ministerio de Exteriores británico, dirigido por su compañero de colegio David Cameron.

En Caracas, compartió la información con el encargado de negocios, Colin Dick, pues Londres ya no cuenta con embajador en el país latinoamericano.

"Boris Johnson se reunió con funcionarios del Gobierno venezolano con el apoyo activo del ministerio de Exteriores y el conocimiento del ministro de Asuntos Exteriores, a fin de enfatizar la necesidad de que Venezuela adopte un proceso democrático adecuado", dijo al rotativo un portavoz del antiguo líder conservador.

"Dejó claro en repetidas ocasiones que no puede haber una normalización de las relaciones hasta que Venezuela abrace plenamente la democracia y respete la integridad territorial de sus vecinos. También expuso ante el Gobierno de Venezuela los argumentos a favor de una victoria ucraniana", añadió esta fuente.

'The Times' señaló que uno de los principales objetivos de Johnson, cercano a Zelenski, fue probablemente interceder a favor de Kiev, entre los temores de que la república socialista, rica en petróleo, pueda suministrar armas u otro apoyo militar a Rusia.

De acuerdo con el periódico, Johnson y Maduro también trataron sobre las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela este año y la necesidad de reducir las tensiones con laexcolonia británica de Guyana, con la que Caracas mantiene una disputa territorial.

Una fuente del Foreign Office declaró por su parte que "fue una visita privada, pero Boris le envió un mensaje de texto al ministro de Exteriores cuando estaba en camino".

"Como no fue una conversación oficial, no se requería ni se solicitó permiso", y el viaje no fue financiado con fondos del Estado, añadió el portavoz oficial. EFE