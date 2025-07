Bruselas prepara castigos por valor de 95.000 millones de euros a partir del 7 de agosto

Bruselas ya tiene una fecha clara para el ataque: el próximo 7 de agosto. Si no hay acuerdo con Donald Trump, los Veintisiete activarán sus medidas de represalia. Aunque el club comunitario había estado preparando estos castigos en dos fases, ha decidido unirlos.

"Para hacer que nuestras contramedidas sean más claras, simples y fuertes, fusionaremos las dos listas en una única que someteremos a los Estados miembros para su aprobación", ha explicado el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.

El primero de estos listados lleva preparado desde el mes de abril y asciende a 21.000 millones de euros como respuesta a los aranceles al aluminio y al acero del 25% impuestos por Donald Trump. Los productos seleccionados apelan al modo de vida americano, ya que incluyen bienes como la soja, los pantalones vaqueros o las motos Harley Davidson.

Recargos de hasta 93.000 millones de euros

La segunda lista de 72.000 millones de euros no está preparada todavía. La Comisión Europea envió la última versión a los Estados miembros el lunes por la tarde de la semana pasada, tras la reunión del Consejo de Comercio de los Veintisiete. En su lista inicial, Ejecutivo comunitario quería que esta lista ascendiera a 95.000 millones de euros, pero los países europeos pidieron eliminar algunos productos, ante el temor a las represalias del Trump.

En el nuevo documento enviado a las capitales europeas se mantiene la carne de vacuno y de cerdo, todoterrenos, camionetas y componentes aeronáuticos además del whisky bourbon de Kentucky. Tras nuevas consultas, los detalles de la lista definitiva se siguen afilando. En total, los recargos a los que se pueden enfrentar las exportaciones estadounidenses ascienden a 93.000 millones de euros.

A pesar de esto, los contactos tanto a nivel técnico como político continuarán hasta el 1 de agosto. Antes del 9 de julio, cuando expiraba la anterior tregua comercial, Estados Unidos y la UE negociaban un gravamen del 10% y los Veintisiete intentaban arrancar algunas excepciones a Estados Unidos en productos especialmente sensibles.

El arancel mínimo podría ser inferior a lo esperado

Según asegura el rotativo británico Financial Times, ahora Washington quiere imponer un arancel mínimo sensiblemente superior que oscilaría el 15 y el 20%. Unas cifras mucho peores para el bloque comunitario, pero algo más positivas que la amenaza del 30% que aparecía en la misiva enviada el sábado de la semana pasada por parte de la Casa Blanca. El propio comisario de Comercio, Maros Sefcovic, advirtió de que un gravamen de esta cantidad haría "prohibitivo" el comercio a ambos lados del Atlántico.

Según también la información del rotativo británico, a cambio de la cifra de entre el 15 y el 20%, Washington no cumpliría su amenaza de que los aranceles a los coches y las piezas de automóvil asciendan hasta el 50%, sino que se mantendrían en el 25%.

El Ejecutivo comunitario no ha confirmado que estos sean los términos de las últimas negociaciones. La semana pasada el comisario de Comercio se desplazó hasta Washington y este miércoles ha vuelto a mantener una llamada telefónica con el secretario de Comercio, Howard Lutnik. En los últimos días, algunas voces, como el del ex comisario de Comercio y Mercado Interior, Thierry Breton, criticaron a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por no implicarse de manera directa en las negociaciones.