La campaña anticorrupción de Xi Jinping se lleva por delante al ex presidente de Bank of China

Liu Liange, ex presidente de Bank of China Ltd., ha sido condenado a una sentencia de muerte suspendida por corrupción, un hecho que pone de relieve el creciente escrutinio sobre el sector financiero del país, valorado en 66 billones de dólares.

La pena incluye un período de gracia de dos años, durante el cual sus activos serán confiscados, según informó la televisión estatal China Central Television.

La condena de Liu se produce en el contexto de una amplia campaña anticorrupción emprendida por el presidente Xi Jinping, iniciada a finales de 2021. Este caso se suma a las sentencias de al menos otros dos altos funcionarios financieros en el transcurso del año, evidenciando el compromiso de Xi en la lucha contra la corrupción.

Investigaciones revelaron que Liu aceptó más de 121 millones de yuanes (17 millones de dólares) en sobornos y facilitó la emisión ilegal de préstamos por un total de 3.3 mil millones de yuanes. Su caída se suma a la de numerosos ejecutivos y funcionarios que han sido atrapados en la ofensiva anticorrupción, que ha mostrado un ritmo implacable en los últimos años.

Xi Jinping ha reiterado su intención de profundizar los esfuerzos anticorrupción en diversos sectores, incluidos finanzas y energía, y ha prometido actuar con "sin piedad" en esta lucha, incluso tras haber declarado una victoria inicial en 2022.

Este enfoque ha generado inquietud entre inversores y analistas sobre la estabilidad y la transparencia del sistema financiero chino.